Nowa Zelda na zwiastunie, Pikmin 4 i szybka premiera Metroid Prime Remastered! To tylko część nowości z Nintendo Direct

Podczas Nintendo Direct byliśmy świadkami kilku bardzo ciekawych ogłoszeń.

Spis treści

Nintendo podzieliło się z fanami swoimi planami na najbliższe miesiące. Jakich gier możemy się spodziewać? Co wiemy o nadchodzących tytułach? Czy ogłoszono nowe daty premier? Wybraliśmy najciekawsze ogłoszenia z Nintendo Direct.

Pikmin 4

Nintendo nareszcie podzieliło się informacją na temat daty premiery Pikmin 4. Gra zadebiutuje na rynku 21 lipca tego roku. Możemy także zobaczyć, jak tytuł prezentuje się w akcji.

Deca Police

Nintendo zaprezentowało zupełnie nowe IP od studia Level-5. Mowa tutaj o grze Deca Police. Jak sama nazwa wskazuje, wcielimy się tutaj w postać policjantów. Twórcy proponują nam turowy system walki, w którym możemy korzystać ze swoich super mocy.

Samba de Amigo Party Central

Nintendo postanowiło wrócić do jednej ze starszych marek. Już latem na rynku zadebiutuje Samba de Amigo Party Central. W grze zmierzymy się z różnorodnymi rytmicznymi wyzwaniami. Będziemy się mogli ich podjąć w pojedynkę, lub w kooperacji. Dostępne będą także rozgrywki sieciowe.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Już 17 marca tego roku w nasze ręce wpadnie Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Nie będzie to typowy przedstawiciel serii, ponieważ będziemy mieć do czynienia z izometrycznym RPG akcji. Twórcy udostępnili materiał z rozgrywki prezentujący m.in. walkę, eksplorację oraz umiejętności.

Harmony The fall of Reverie

Lubicie gry przygodowe nastawione na narrację? Studio Don't Nod, odpowiedzialne m.in. za serię Life is Strange przedstawiło Harmony The fall of Reverie, nową grę, która zadebiutuje na Nintendo Switch.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp miało zadebiutować już w zeszłym roku, jednak ze względu na wybuch wojny twórcy postanowili przenieść premierę. Teraz, po wielu miesiącach oczekiwania dowiedzieliśmy się, że gra będzie dostępna od 21 kwietnia.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe to nie nowa gra a odświeżenie hitu sprzed lat. Premiera już wkrótce, ponieważ tytuł zadebiutuje 24 lutego. Twórcy z tej okazji udostępnili wersję demonstracyjną na Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zadebiutuje na Nintendo Switch już 12 maja tego roku. Twórcy z okazji Nintendo Direct zaprezentowali nowy zwiastun oraz zawartość Edycji Kolekcjonerskiej.

Metroid Prime Remastered

Podczas Nintendo Direct nie zabrakło wielkiej niespodzianki. Fani bardzo długo czekali na Metroid Prime Remastered. Twórcy wysłuchali próśb graczy i już wczoraj swoją premierę miało cyfrowe wydanie. W drugiej połowie lutego będziemy mogli kupić wersję fizyczną.