Nowa aktualizacja na Galaxy S22 psuje ważną funkcję! Właściciele flagowców Samsunga, miejcie się na baczności

Nowa aktualizacja oprogramowania to zazwyczaj bardzo dobra wiadomość. Nasz telefon staje się bezpieczniejszy i nieraz nawet dostaje nowe funkcje. Niestety, tym razem Samsung się nie popisał - najnowsza łatka dla ich flagowców psuje ważny element telefonu!

Aktualizacje oprogramowania oraz zabezpieczeń to bardzo ważna część użytkowania telefonów. Dzięki nim na nasze urządzenia mogą trafić nowe funkcje, ale także zmiany dzięki którym możemy lepiej chronić się przed zagrożeniami z zewnątrz.

Samsung ma bardzo dobrą opinię jeśli chodzi o udostępnianie nowych wersji systemu na wyprodukowane przez siebie urządzenia. Nie dość, że wspiera je relatywnie długo, to jeszcze łatki pojawiają się bardzo szybko w porównaniu do większości innych producentów. Jednak nawet koreańska firma ma wpadki, a jedną z nich zaliczyła w przypadku najnowszej aktualizacji.

Wrześniowa aktualizacja zabezpieczeń psuje Samsungi S22

Według wielu wpisów, zarówno na platformie Reddit, jak i Twitter, użytkownicy flagowej serii S22 Samsunga po wrześniowej aktualizacji zabezpieczeń skarżą się na niedziałające wiadomości SMS. Urządzenia mogą przestać otrzymywać wiadomości tekstowe w niespodziewanych momentach. Możliwość otrzymywania SMSów przywraca restart telefonu, jednak problem nie znika i za jakiś czas powraca.

Może to być bardzo uciążliwy problem ze względu na niemożliwość jego łatwego wykrycia - normalnie zakładamy po prostu, że nikt nie wysyła do nas SMSów przez jakiś czas. Jednak przynosi on też spore problemy, kiedy akurat czekamy na powiadomienie np. o ważnej przesyłce czy, co gorsza, otrzymamy alert RCB.

Fot. TechAdvisor

Według użytkowników przerwa w działaniu tej funkcji dotyczy tylko wiadomości SMS. Jeżeli więc w naszym telefonie włączyliśmy standard RCS (znany jako funkcje czatu), możemy nadal otrzymywać powiadomienia ze źródeł, które korzystają z tej technologii.

Na tę chwilę Samsung nie poinformował jeszcze oficjalnie o problemie. Spodziewamy się jednak, że zostanie ona naprawiona najpóźniej przy okazji kolejnej, październikowej aktualizacji zabezpieczeń. Do tego czasu warto może co jakiś czas sprawdzać, czy nasz Galaxy S22 nadal dostaje SMSy. Aby dowiedzieć się, czy najnowsza aktualizacja jest już dostępna, zajrzyjcie do naszego artykułu na ten temat.