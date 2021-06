Nowa aktualizacja systemu Windows 10 - co nowego?

Firma Microsoft udostępniła poprawkę o numerze KB4023057, która ma przygotować nasz system na przyszłe, obszerne aktualizacje.

W ostatnich dniach użytkownicy systemu Windows 10 mogli zobaczyć w Windows Update nową poprawkę o numerze KB4023057. Jak się okazuje, przygotowuje ona wszystkie urządzenia do nadchodzących aktualizacji zbiorczych takich jak Sun Valley. Co zawiera?

Poprawka KB4023057 została zaprojektowana w celu usprawnienia procesu aktualizacji za pomocą Windows Update oraz implementacji ulepszeń do różnych elementów oprogramowania odpowiedzialnych za cały proces. Ponadto ma ona niejako "wyczyścić" nasz system z zajmujących miejsce plików, by zwolnić miejsce na nadchodzące, obszerne kompilacje. Warto tutaj zauważyć, że łatka ta instaluje lub aktualizuje Microsoft Update Health Tools na naszych komputerach. Narzędzie to reperuje uszkodzone pliki systemowe Windows, zwalnia miejsce na dysku oraz czyści pliki tymczasowe.

Jeżeli nie widzisz, żeby w Windows Update pojawiła się aktualizacja KB4023057 do pobrania, to prawdopodobnie Twój system jest za stary. Aby uaktualnić oprogramowanie do wersji 21H1 systemu Windows 10, wystarczy sprawdzić dostępność aktualizacji z maja 2021. W oficjalnej dokumentacji stwierdza się, że na dzień dzisiejszy każde zgodne urządzenie ma możliwość uaktualnienia systemu do najnowszej wersji o nazwie 21H1. Jeżeli i tej aktualizacji nie widzisz to prawdopodobnie Twoje urządzenie jest już niekompatybilne.

