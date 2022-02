Nowa alternatywa dla Thermomixa i Lidlomixa w sklepie Carrefour

Carrefour Cuisy Chef to nowy robot kuchenny, który pojawił się w sieci sklepów Carrefour. To nie tylko tańsza alternatywa dla popularnego Thermomixa, ale także spora konkurencja dla tzw. Lidlomixa. Jest znacznie tańszy.

Wielofunkcyjne roboty kuchenne w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością i coraz więcej osób decyduje się na zakup takiego sprzętu. Do niedawna na rynku dostępny był właściwie jeden tego typu produkt, czyli Thermomix firmy Vorwerk. To urządzenie, które umożliwia przygotowywanie różnego rodzaju posiłków - robot potrafi m.in. siekać, mieszać, smażyć, gotować, ważyć, a nawet fermentować produkty. Aplikacja mobilna, z którą współpracuje robot kuchenny, daje dostęp do szerokiej bazy przepisów, dzięki czemu przyrządzanie smacznych dań jest jeszcze łatwiejsze i szybsze. Jednak jest jeden minus, a mianowicie cena - aktualnie za robota musimy zapłacić 5-6 tys. złotych. Nie każdy może pozwolić sobie na taki zakup.

Losy Lidlomixa

Źrodło: Lidl

Jednak od jakiegoś czasu na rynku zaczęło pojawiać się wiele alternatywnych rozwiązań (przeczytaj więcej na ten temat). Do jednym z nich należy robot kuchenny Monsieur Cuisine Connect z Lidla, który stał się ogromną konkurencją dla Thermomixa. Na tyle poważną, że w 2021 roku w hiszpańskim sądzie odbyła się sprawa odnośnie naruszenia oryginalnego patentu produktu Thermomix marki Vorwerk, którą ostatecznie Lidl przegrał. Sprzedaż Lidlomixa została zakazana - co prawda dotyczyło to tylko rynku hiszpańskiego, ale produkt wycofano także z polskich sklepów.

To jednak nie koniec... niedawno odbył się kolejny proces w Barcelonie, gdzie stwierdzono jednak, że patent firmy Vorwerk nie został naruszony, a urządzenie może powrócić do sprzedaży. Dlatego istnieje szansa, że Lidlomix trafi ponownie do polskich sklepów, o czym z pewnością będziemy informować.

Carrefour Cuisy Chef - najtańszy wielofunkcyjny robot kuchenny

Nie tylko Lidl zdecydował się na sprzedaż urządzeń, będących alternatywą dla Thermomixa. Podobne kroki poczyniła Biedronka (więcej na ten temat pod tym linkiem), a teraz dołącza do tego francuska sieć sklepów Carrefour, wprowadzając do sprzedaży robota kuchennego Cuisy Chef. Stanowi on sporą konkurencje dla wszystkich innych modeli, przede wszystkich ze względu na cenę - obecnie na francuskiej stronie sklepu Carrefour online - robot kosztuje 149,99 euro, czyli ok. 700 zł.

To bardzo atrakcyjna propozycja, biorąc pod uwagę specyfikację oraz funkcje sprzętu. Cuisy Chef posiada 12 funkcji, m.in.: ważenie, mieszanie, siekanie, ugniatanie, gotowanie na parze, przyrumienianie, emulgowanie, gotowanie na wolnym ogniu, topienie, mielenie, ucieranie. Został wyposażony w misę o pojemności 2 litry, 10 trybów prędkości czy możliwość regulowania temperatury. Za pomocą dedykowanej aplikacji można sterować nim zdalnie. Moc silnika to 1200 W. Jego rozmiary to: 31,7 x 22 x 33,8 cm.

Niestety aktualnie urządzenie nie jest dostępne na polskim rynku i nie mamy szczegółowych informacji, czy w ogóle się pojawi.

