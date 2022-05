Nowa aplikacja Biedronka już tu jest! Sprawdzamy co potrafi nowa apka

Biedronka stara się przyciągnąć klientów na różne sposoby. Od 30 maja w końcu możemy używać nowej, ulepszonej aplikacji zakupowej. Sprawdzamy jakie funkcje znajdziemy w apce.

AKTUALIZACJA 30.05.2022

Już dzisiaj możemy zrobić zakupy z nową aplikacją od Biedronki! Ma ona pomóc w znalezieniu interesujących nas rzeczy, wyszukaniu super promocji, a także ułatwić zakupy przy kasie. Jak wygląda nowa aplikacja i czego możemy się po niej spodziewać?

Aplikacja jest całkiem przejrzysta i działa bardzo płynnie - jest to wielka zmiana w porównaniu z poprzednią iteracją, która była zaśmiecona gazetkami i zupełnie nieresponsywna. Minigierka w odnalezienie spersonalizowanej, dziennej promocji też działa w porządku - nie trzeba maniakalnie potrząsać telefonem, aby zdobyć promkę. Najważniejsze (dla mnie) jest jednak to, że w końcu mam dostęp do karty biedronka na telefonie i nie będę już musiał wpisywać numeru telefonu za każdym razem - zbawienie.

Zobacz również:

Co jeszcze oferuje aplikacja Biedronka? Oto najważniejsze funkcje:

Wirtualna karta Moja Biedronka ,

, Płatności Blikiem bez kodu,

bez kodu, Oferty spersonalizowane : „Tylko dla Ciebie” - od poniedziałku do piątku jedna dodatkowa spersonalizowana oferta ważna od następnego dnia

: „Tylko dla Ciebie” - od poniedziałku do piątku jedna dodatkowa spersonalizowana oferta ważna od następnego dnia „ Shakeomat ” – raz dziennie produkt - niespodzianka, również spersonalizowany oraz „Wybrane dla Ciebie” z aktualnej gazetki

” – raz dziennie produkt - niespodzianka, również spersonalizowany oraz „Wybrane dla Ciebie” z aktualnej gazetki Skaner cen wszystkich produktów dostępnych w sklepach sieci,

wszystkich produktów dostępnych w sklepach sieci, Historia transakcji ,

, Gazetki z ofertą handlową,

z ofertą handlową, Możliwość uzyskania szybkiego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (telefonicznie i mailowo).

Aplikacja jest już dostępna do pobrania z darmo, zarówno z Google Play Store, jak i App Store.

Fot. Biedronka

Już niedługo sposób robienia zakupów w największej sieci sklepów spożywczych może się zmienić! Według informacji zawartych w nowych regulaminie karty Moja Biedronka, 18 maja klienci sieci będą mogli zacząć korzystać z nowej aplikacji mobilnej sklepu. Jest to długo wyczekiwane udogodnienie!

Dzisiejsza wersja aplikacji Twoja Biedronka nie cieszy się dużym uznaniem klientów. Jest to jedynie mobilna gazetka - możemy znaleźć tam najnowsze promocje, ale niewiele poza tym. Ma się to zmienić z wejściem do użytku nowej aplikacji, nazwanej po prostu Biedronka. Według zapisów nowego regulaminu, klienci będą mogli zacząć z niej korzystać już 18 maja, jednak już dzisiaj możemy ściągnąc jej wersję testową ze sklepu Play Store na platformę Android. Użytkownicy iOS niestety nie mają jeszcze tej możliwości.

fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Na tę chwilę aplikacja jest w fazie testów i nie pozwala na założenie konta nikomu poza autoryzowanymi pracownikami. Jednakże dzięki opisowi na Play Store wiemy, jakie główne funkcje zaoferuje nowa appka. Są to między innymi:

Zintegrowanie konta i karty Moja Biedronka - aby mieć dostęp do swojej karty i oferowanych przez nią zniżek potrzebny nam będzie już tylko telefon.

- aby mieć dostęp do swojej karty i oferowanych przez nią zniżek potrzebny nam będzie już tylko telefon. Oferty Dnia - specjalne zniżki dostępne tylko w aplikacji, dopasowane do poprzednich wyborów użytkownika.

- specjalne zniżki dostępne tylko w aplikacji, dopasowane do poprzednich wyborów użytkownika. Skaner cen - przenośny skaner umożliwiający sprawdzenie ceny produktu po zeskanowaniu kodu kreskowego.

- przenośny skaner umożliwiający sprawdzenie ceny produktu po zeskanowaniu kodu kreskowego. Płatności BLIKiem - po dodaniu Biedronki do listy zapamiętanych sklepów będziemy mogli robić zakupy za pomocą BLIK bez kodu

- po dodaniu Biedronki do listy zapamiętanych sklepów będziemy mogli robić zakupy za pomocą BLIK bez kodu Historia transakcji - łatwo sprawdzimy historię naszych zakupów

Z pewnością w miarę rozwijania aplikacji trafią do niej kolejne przydatne funkcje. Na szczęście aplikacja nie jest przesadnie wymagająca. Aby z niej skorzystać, wystarczy telefon obsługujący telefon z systemem Android 6.0 lub nowszym. Użytkownicy telefonów firmy Apple muszą z kolei posiadać iOS w wersji 12.0 lub nowocześniejszy.