Nowa aplikacja pozwala śledzić, czy miałeś styczność z koronawirusem

Technologia już niejednokrotnie pomogła w sytuacjach kryzysowych. Sprawdź, czy miałeś kontakt z koronawirusem!

Koronawirus to poważne zagrożenie globalne, które sieje żniwo już nie tylko w Chinach. Dodatkowo lokalizacja geograficzna, gdzie wybuchła epidemia spowodowała zatrzymanie pracy w setkach fabryk, co będzie miało ogromne skutki dla światowej gospodarki. Producenci sprzętu z pewnością nie będą zadowoleni z wyników finansowych za pierwszy kwartał tego roku.

Chiny stale monitorują sytuacje w związku z wybuchem epidemii. Na świecie dużo mówi się o tym, że chiński rząd za bardzo inwigiluje swoich obywateli i narusza ich wolności. Tym razem naruszenia prywatności mogą okazać się niezwykle przydatne. Udowadnia to najnowsza aplikacja z Państwa Środka.

Aplikacja powstałą już w styczniu 2020 roku, ale stale jest rozwijana i udoskonalana. Program dostępny jest w sieci pod tym linkiem. Rozwiązania nie trzeba instalować na swoim urządzeniu oraz można z niego korzystać na smartfonach.

W programie do śledzenia koronawirusa użytkownicy mogą już sprawdzić, czy mogli mieć kontakt z osobami, które albo zostały zweryfikowane jako nosiciele wirusa, albo które mogą być podejrzane o zarażenie. Według chińskiego rządu jako "bliski kontakt" zakwalifikowano osoby, które pracują ze sobą, chodzą do tej samej szkoły lub mieszkają w tym samym domu/bloku.

Dotyczy to również samego personelu medycznego, który jest narażony na zachorowanie. Nie można pominąć także innych pracowników mających kontakt z wieloma osobami na przykład obsługę transportu zbiorowego.

O ile taki dostęp do danych może być nieco przerażający to w Azji i Chinach tego typu rozwiązania nie są niczym nadzwyczajnym. Prawnik technologiczny Carolyn Bigg w rozmowie z BBC powiedział "W Chinach i w całej Azji dane nie są postrzegane jako coś do zablokowania, to coś, co może być wykorzystane. Pod warunkiem, że jest to zrobione w sposób przejrzysty, za zgodą w razie potrzeby. Z chińskiego punktu widzenia jest to naprawdę użyteczna usługa dla ludzi... To naprawdę potężne narzędzie, które naprawdę pokazuje siłę, z jaką dane są wykorzystywane na dobre."

Źródło: ubergizmo.com