Nowa dostawa iPhone'ów 13 w RTV Euro AGD! [13.01.2022]

Szukasz, gdzie kupić nową wersję smartfona od Apple? Odpowiadamy, jakie modele są dostępne w popularnym sklepie.

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem nowego iPhone'a 13, pewnie wiesz, że w sklepach są prawie nie do znalezienia. Ilość dostępnych smartfonów jest mocno ograniczona. Na szczęście w sklepie internetowym RTV Euro AGD urządzeń nie brakuje. Jakie modele są dostępne?

iPhone 13 mini

Model iPhone 13 mini jest dostępny w kilku wersjach. Do wyboru mamy kolor czerwony, "księżycowa poświata", niebieski, "północ" oraz różowy. Wybierać możemy również pomiędzy wersją 128 GB i 256 GB.

iPhone 13 mini - link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: / 128 GB

Wyświetlacz: 5,4 ", 2340 x 1080 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

iPhone 13 mini - link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: / 256 GB

Wyświetlacz: 5,4 ", 2340 x 1080 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

Co ciekawe, w ofercie sklepu znajdziemy też zestawy - przy zakupie iPhone'a 13 mini 128GB w cenie możemy dostać również opaskę FW20. Przejdź do sklepu.

iPhone 13

Podobnie jak z wersją mini, iPhone 13 jest dostępny w kilku wariantach. Ilość pamięci do wyboru to 128 GB, 256 GB oraz 512 GB.

Mówiąc o podstawowej wersji 128 GB, dostępne są modele we wszystkich kolorach oprócz "księżycowej poświaty". W wersji 256 GB nie mamy ograniczeń co do koloru urządzeń, natomiast wersja 512 GB jest dostępna jedynie w kolorze "księżycową poświata" i "północ".

iPhone 13 - link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 128 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

iPhone 13- link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 256 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

iPhone 13- link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 512 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

iPhone 13 Pro

Mocniejszego smartfona Pro kupimy w sklepie RTV Euro AGD w wersji 128 GB oraz 256 GB. W tym przypadku, niestety, nie będziemy mogli wybrać koloru wymarzonego urządzenia. Wersja Pro 128 GB jest dostępna w kolorze niebieskim, a wersja Pro 256 GB w kolorze "północ".

iPhone 13 Pro- link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 128 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

iPhone 13 Pro- link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 256 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

iPhone 13 Pro Max

W ofercie sklepu z elektroniką znajdziemy też smartfony dla tych, którzy chcą, żeby wszystko było "na maksa". iPhone Pro Max jest dostępny w wersji 512 GB oraz 1TB. Przy czym wersję 512 GB można nabyć w kolorze srebrnym albo złotym, podczas gdy wersja 1TB jest dostępna w kolorze grafitowym i niebieskim.

iPhone 13 Pro Max- link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 512 GB

Wyświetlacz: 6,7 ", 2778 x 1284 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

iPhone 13 Pro Max- link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 1 TB

Wyświetlacz: 6,7 ", 2778 x 1284 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

Aktualizacja 10.01.2022

Aktualnie w internetowym sklepie RTV Euro AGD wciąż dostępny jest iPhone 13 w wersji 256 GB. W zestawie ze smartfonem dostaniemy opaskę FW20 - przejdź do strony.

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 256 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

Aktualizacja 13.01.2022

W sklepie internetowym znowu pojawiły się nowe modele iPhone'ów 13! Na stronie zamówimy iPhone 13 mini, iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro z możliwością dostawy nawet dzisiaj.

iPhone 13 mini jest dostępny w wersji 128 GB oraz 256 GB. Zamówić smartfon możemy również w zestawie z opaską FW20 - przejdź do strony.

iPhone 13 mini - link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: / 128 GB

Wyświetlacz: 5,4 ", 2340 x 1080 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

iPhone 13 mini - link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: / 256 GB

Wyświetlacz: 5,4 ", 2340 x 1080 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

Tak samo wygląda sytuacja z dostępnością iPhone'ów 13. Do wyboru mamy wersje 128 GB i 256 GB w każdym kolorze.

iPhone 13 - link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 128 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

iPhone 13 - link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 256 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

iPhone 13 Pro jest dostępny tylko w wersji 128 GB w kolorze niebieskim.

iPhone 13 Pro- link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 128 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

W ofercie sklepu pojawiły się również modele iPhone Pro Max. Dostępne wersje to 256GB, 512 GB oraz 1TB.

iPhone 13 Pro Max- link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 256 GB

Wyświetlacz: 6,7 ", 2778 x 1284 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

iPhone 13 Pro Max- link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 512 GB

Wyświetlacz: 6,7 ", 2778 x 1284 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

iPhone 13 Pro Max- link

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 1 TB

Wyświetlacz: 6,7 ", 2778 x 1284 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

