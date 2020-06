Nowa edycja Edge trafia do Windows 10

Microsoft zaczyna rozprowadzanie nowej edycji przeglądarki Edge dla systemu Windows 10. Czego możemy się spodziewać?

Edge zostaje wprowadzone do Windows 10 poprawkami o numerach KB4541301, KB4541302 oraz KB4541309. Przeznaczone są dla edycji systemu 1809, 1903, 1909 oraz 2004. Nie musisz zaglądać do Windows Update, aby je pobrać - zostaną wprowadzone automatycznie. Po czym poznać, że korzystasz z najnowszej edycji? Wejdź do menu przeglądarki, a następnie zajrzyj do zakładki Pomoc i opinia, a tam Microsoft Edge - informacje. Przypominamy - Edge 82 nigdy się nie ukazało, jest to przeskok bezpośrednio z Edge 81. A co nowego wprowadza? Przede wszystkim poprawki w zakresie bezpieczeństwa - w tym ulepszenia Microsoft Defender SmartScreen. Ma to wpłynąć nie tylko na bezpieczeństwo podczas przeglądania witryn internetowych, ale również używania systemu.

Co dalej? Główne nowości to: