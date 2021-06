Nowa figurka z Wiedźmina jest przepiękna. Cena robi wrażenie

Firma Dark Horse zaprezentowała nową figurkę z Wiedźmina. Przedstawia ona Geralta na Płotce. Jest to owoc współpracy z CD Projekt RED. Całość wygląda obłędnie, imponując poziomem detali. Figurka będzie miała 33 cm wysokości i pojawi się w bardzo limitowanym nakładzie.

Każdy, kto chciałby mieć to cudo w kolekcji, musi liczyć się z niemałą inwestycją. Ruszył pre-order, gdzie za figurkę trzeba zapłacić 299,99 dolarów, czyli około 1150 zł. Firma zastrzega, że wyprodukuje tylko tyle sztuk, ile zostanie zamówionych w przedsprzedaży. Później nie będzie możliwości kupna figurki w oficjalnej dystrybucji.

Together with @DarkHorseDirect, we’re proud to announce a limited edition figure of the most iconic duo from the series — Geralt and Roach!



Pre-orders will be open until August 5th: https://t.co/eQvszWrYUM pic.twitter.com/ZbrsjhxPy6