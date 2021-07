Nowa forma energii odnawialnej z wody

Eksperci z dublińskiego zespołu są coraz bliżej wytworzenia nowej formy energii odnawialnej, która byłaby znaczącym przełomem.

Zespół naukowców z Trinity College Dublin jest bliski przełomu w odkryciu całkowicie odnawialnej czystej energii, który pomogłaby w nowej, zielonej rewolucji. W wyniku takiego sposobu pozyskiwania energii, jedynym produktem ubocznym byłyby ścieki.

Badacze dostrajają istniejące sposoby rozdzielania cząsteczek wody w celu uwolnienia wodoru, który można później przechowywać do wykorzystania w ogniwach paliwowych. Obecnie rozszczepianie cząsteczek wody można osiągnąć jedynie za pomocą energii wiatru lub słońca. Nowe badania sugerują, że zamiast zużywania tak dużej ilości mocy, te same wyniki można byłoby osiągnąć dzięki bardziej efektywnym i energooszczędnym katalizatorom. Zdolność do wykorzystania wodoru w ten sposób i dostarczenia dodatkowej energii odnawialnej z pewnością pomogłyby nam żyć w bardziej zrównoważony sposób. Mogłoby to także prowadzić do niższych rachunków za zużycie energii oraz większego wyboru dostawców.

Wiemy już, że istnieje kilka pierwiastków, które można by wykorzystywać jako katalizatory do rozszczepiania cząsteczek, ale problem polega na tym, że są one zbyt drogie i rzadkie. Praca naukowców wskazała dziewięć bogatych w Ziemię kombinacji metali i ligandów jako obiecujących wskazówek, w tym chrom, mangan i żelazo. Dr Max García-Melchor z Trinity College powiedział:

Dwa lata temu nasza praca sprawiła, że ​​polowanie na świętego Graala katalizatorów wydawało się nieco łatwiejsze. Teraz podjęliśmy kolejny skok naprzód, znacznie zawężając obszar wyszukiwania i przyspieszając go. Do niedawna szukaliśmy maleńkiej igły w ogromnym stogu siana. (...) już niedługo będziemy mieli bazę danych zawierającą 80 tysięcy „możliwych do przesiania” katalizatorów.

