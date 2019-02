Nowa forma wyłudzeń danych – „na admina”. Dasz się nabrać?

W ostatnim czasie pojawiły się wiadomości e-mail, które informowały pracowników polskich firm o zapełnieniu firmowej skrzynki pocztowej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że „administrator systemu” – adresat wiadomości – prosił o przesłanie m.in. swojego loginu i hasła oraz… numeru telefonu, w celu odzyskania dostępu do skrzynki.

Kampania phishingowa wykorzystująca sztuczkę „na admina” została wyłapana przez firmowy filtr antyspamowy. Wiadomość e-mail była rzekomo adresowana przez administratora systemu, który prosił w mejlu o weryfikację danych dotyczących skrzynki pocztowej - odesłanie m.in. nazwy użytkownika, loginu, numeru telefonu oraz hasła do firmowej poczty, by móc zwolnić zasoby skrzynki pocztowej użytkownika i pozwolić na odbieranie kolejnych wiadomości. W przeciwnym razie groził, że skrzynka zostanie dezaktywowana.

Treść phishingu

Taka wiadomość mogłaby zmrozić krew w żyłach niejednego pracownika. Cyberprzestępca, stojący za kampanią, w rzeczywistości kradł w ten sposób wrażliwe dane pracowników, którzy dali się nabrać na sztuczkę. W opinii Daniela Suchockiego, trenera Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA, to jeden z wielu wyrafinowanych ataków, które w ostatnim czasie skierowane są na podatnych w firmie pracowników. Wyjaśnia:

Kampanie phishingowe są bardzo skuteczne, ponieważ działają na zasadzie skali – jeżeli cyberprzestępca wyśle milion takich wiadomości to zawsze znajdzie się osoba, która odpowie na takiego maila bez zastanowienia. Taka forma ataku jest bardzo często stosowana przez cyberprzestępców, którzy wysyłają wiadomości e-mail zawierające szkodliwy załącznik, zazwyczaj spakowany w archiwum. W takich sytuacjach odbiorca, aby dostać się do docelowej zawartości, musi rozpakować plik i podać np. hasło. Już wtedy pracownikowi powinna zaświecić się przysłowiowa czerwona lampka

Jak dodaje trener szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracowników, obecna kampania „wymusza” jedynie podanie „kliku informacji”. Wystarczy moment nieuwagi, gorszy dzień, brak czasu by podać cyberprzestępcy swoje dane i odhaczyć zadanie z listy.

Zaniedbania pracowników główną przyczyną wycieków danych

Jak czytamy w przygotowanym przez Xopero Software raporcie „Cyberbezpieczeństwo. Trendy 2019”, to właśnie zaniedbania pracowników (48%) są najczęstszą przyczyną wycieku firmowych danych. W opinii eksperta z ACS Dagma, niedostateczną wiedzę pracowników wykorzystują w głównej mierze twórcy kampanii phishingowych, którzy stosują zaawansowane sztuczki socjotechniczne. Sprawiają oni, że osoby zatrudnione w firmie są w stanie wpaść w przysłowiowe sidła cyberprzestępcy, czyli kliknąć w link do podmienionej strony np. banku, pobrać zainfekowany załącznik do faktury, czy – jak w przypadku oszustwa „na admina” – odesłać swoje dane logowania do firmowej poczty. Mimo wdrożenia w firmie zaawansowanych zabezpieczeń to nadal pracownik jest najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Dopóki świadomość użytkowników nie będzie na tyle duża, że sami będą potrafili bronić się przed technikami jakimi posługują się socjotechnicy, dopóty będą najczęstszym wektorem ataku na organizację

Świadomy zagrożeń pracownik to nie wszystko

Nie można zapominać o tym, że podstawą bezpieczeństwa firmowej sieci są przede wszystkim zabezpieczenia w postaci firewalli lub popularnych na rynku urządzeń typu Next Gen. Takie rozwiązania potrafią skutecznie przechwycić spam oraz wiadomości e-mail, zawierające zainfekowane załączniki lub podejrzane treści.

- Nowoczesne zagrożenia wymagają wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń. Stanowią one pierwszą linię obrony przed spamem atakującym firmowe skrzynki pocztowe. Odpowiednia technologia powiązana z zaawansowaną heurystyką, czy blokowaniem niechcianych wiadomości u źródła – już na poziomie serwera rozsyłającego spam, pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo firmowej sieci i tym samym chronić jej cenne zasoby – komentuje Piotr Zielaskiewicz, product manager rozwiązań Stormshield w Dagmie. - Posiadanie skutecznego filtru antyspamowego w firmie może zatrzymać większość wątpliwych wiadomości e-mail, a tym samym zmniejszyć prawdopodobieństwo otwarcia zainfekowanego mejla przez nieświadomego zagrożeń pracownika.