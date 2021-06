Nowa funkcja Facebooka - zautomatyzowana moderacja grup

Facebook wprowadza nowe narzędzia do administrowania grupami - moderację będzie można zautomatyzować. Pojawią się alerty o konfliktach i nie tylko.

źródło: facebook

Ponad 70 milionów aktywnych administratorów i moderatorów prowadzi grupy na Facebooku, a ich praca z pewnością nie jest łatwa. Zezwolenie wszystkim na wolność słowa nie jest do końca tak prostą kwestią, jak może się wydawać. Na grupach często pojawia się nienawiść i zaogniające się konflikty wśród użytkowników. Aby uspokoić sytuację, Facebook uruchomił zestaw nowych narzędzi administracyjnych, obejmujących ulepszone procesy moderowania komentarzy oparte na sztucznej inteligencji.

W wykrywaniu kontrowersyjnej wymiany zdań ma pomóc Alert o konfliktach oraz nowy pulpit nawigacyjny o nazwie Admin Home (strona główna Admina), który scentralizuje narzędzia administracyjne, ustawienia i funkcje w jednym miejscu. Większość z nowych narzędzi ma opierać się na opiniach użytkowników.

W nowym panelu, administratorzy będą mogli zobaczyć na co należy zwrócić uwagę we wpisach, członkach grupy i zgłoszonych komentarzach. Dodana zostanie także moderacja komentarzy w usłudze Admin Assist (pomoc administratora), umożliwiająca administratorom ustawienie kryteriów automatycznego moderowania postów oraz komentarzy. Administratorzy będą mogli ograniczać osoby, które nie kwalifikują się do udziału w grupie według jej zasad. To zapobiegnie spamowi i pozytywnie wpłynie na merytoryczne dyskusje.

Narzędzie Conflict Allerts (alerty o konflikcie) ma używać sztucznej inteligencji do informowania administratorów o pojawiających się kontrowersyjnych rozmowach. Według Facebooka:

W sytuacjach, w których pomocne może być spowolnienie konwersacji, administratorzy mogą tymczasowo ograniczyć częstotliwość komentarzy określonych członków grupy i kontrolować, jak często można komentować niektóre posty wybrane przez administratorów.

Pojawić ma się również funkcja podsumowująca aktywność członków, dzięki której administratorzy będą mogli zobaczyć liczbę opublikowanych i komentowanych przez nich postów oraz blokować je. Nowy będzie też proces odwoławczy dla administratorów grup, aby upewnić się, że w każdym przypadku została podjęta właściwa decyzja.

Nowa funkcja platformy społecznościowej będzie dostępna w ciągu kilku tygodni.

Źródło: techradar.com