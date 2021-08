Nowa funkcja Zoom usprawni zdalne nauczanie?

Wszyscy bardzo optymistycznie zakładali, że w nadchodzącym roku szkolnym w końcu powrócimy do "normalności", a uczniowie i nauczyciele do klas szkolnych. Wszystko wskazuje jednak na to, że nauczanie wciąż będzie odbywało się w trybie zdalnym.

Na taką ewentualność przygotowują się także deweloperzy aplikacji Zoom, która w okresie pandemii koronawirusa stała się dla wielu podstawowym narzędziem pracy oraz nauki. Twórcy programu przedstawili nową funkcję skupienia (ang. Focus), która ma ułatwić pracę w szczególności nauczycielom oraz wykładowcom.

Wielu z nich zapewne często spotkało się z sytuacją, w której z kilku okien jednocześnie dochodzą głosy, lub pojawiający się obraz zwyczajnie rozprasza innych uczestników. Aby temu zaradzić, od teraz będą mogli oni skorzystać z funkcji skupienia. Po jej uruchomieniu przez daną osobę, jedynie jej okno pozostanie widoczne na ekranie rozmowy. Podgląd wideo innych osób zostanie wyłączony.

