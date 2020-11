Nowa funkcja do zarządzania dyskami w Windows 10

Firma Microsoft opisała szczegółowo nowe narzędzie do zarządzania dyskami w systemie Windows 10. Jak wygląda i co nowego wprowadza?

W ostatnich latach panel "Ustawienia" otrzymywał coraz więcej funkcji. Firma Microsoft ogłosiła, że pracują nad nowymi rozszerzeniami, które tam zamieszczą. Według doniesień w najbliższym czasie zostanie udostępniona funkcja do zarządzania dyskami i woluminami.

Źródło: Windows Latest

Nowe narzędzie będzie można odnaleźć w Ustawienia > System > Pamięć> Zarządzanie dyskami i woluminami. W informacji dla testerów z Windows Insider firma Microsoft ujawniła, że nowa funkcja będzie jedną z pierwszych używających C++/WinRT. Ponadto uproszczone zostały także interakcje z komponentami COM w nowym nowoczesnym interfejsie użytkownika. W przeciwieństwie do starszego narzędzia, nowe rozszerzenie ma wyświetlać informacje o dyskach i woluminach w czasie rzeczywistym. Dodatkowo dane mają być aktualizowane na bieżąco, na przykład, gdy podłączysz dysk zewnętrzny, system powinien wykryć go od razu.

„Mechanizm aktualizacji jest odłączony od wątku interfejsu użytkownika. Następnie interfejs użytkownika pobiera informacje przy użyciu nieblokującego mechanizmu synchronizacji” - poinformowała firma Microsoft.

W tej chwili nowoczesny interfejs wygląda przeciętnie, bo brakuje w nim wielu ważnych funkcji. Istnieją jednak plany, żeby uczynić to narzędzie jeszcze lepszym i bardziej rozbudowanym.

