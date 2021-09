Nowa funkcja na Instagramie spodoba się użytkownikom, którzy obserwują większą ilość kont.

Nowa funkcja Instagrama ma wyróżniać konta, których posty chcemy oglądać jako pierwsze.

Funkcja ma dostosowywać kanał użytkownika i pozwalać mu oznaczać jako ulubione do ok. trzydziestu kont, których materiały pojawiałyby się przed innymi. Będzie to przydatne dla osób obserwujących większą ilość kont, które często stają się zaśmiecane przez nietrafione algorytmy narzucające nam reklamy lub osoby, które niekoniecznie chcemy codziennie oglądać.

Funkcja Ulubione ma być swego rodzaju odpowiednikiem funkcji Bliscy znajomi na Facebooku.

Rzecznik firmy zapytany przez serwis CNET o dokładne informacje, odpowiedział, że funkcja jest jeszcze testowana i nie pojawiła się w wersji dostępnej dla większej grupy użytkowników:

Ta funkcja jest wewnętrznym prototypem, który wciąż jest w fazie rozwoju i nie jest testowany zewnętrznie.

Nie wiadomo, kiedy Ulubione pojawi się w aplikacji, jednak z pewnością pozwoli w łatwiejszy sposób oglądać posty, które naprawdę chcemy zobaczyć.

