Nowa funkcja na Instagramie! Jak działa?

Instagram cały czas pracuje nad tym, żeby zrobić aplikację jeszcze bardziej wygodną dla użytkowników. Sprawdź, co deweloperzy wymyślili tym razem.

Wygląda na to, że Instagram pracuje nad funkcją, która pozwoli Ci widzieć więcej tego, co lubisz. Według mobilnego dewelopera Alessandro Paluzzi, możliwa przyszła aktualizacja pozwoli użytkownikom na stworzenie listy swoich "ulubionych" kont.

Posty z Twoich ulubionych kont będą wyświetlane w pierwszej kolejności. Co więcej, nie będziemy wysyłać powiadomień, jeśli kogoś dodasz do listy lub usuniesz z niej.

To, jakie widomości widzisz w pierwszej kolejności zależy od wielu czynników. Najpierw pokazują Ci się ostatnie posty osób, które obserwujesz. Następnie serwis analizuje jak popularny był post, jaki jest jego format, ile razy wchodziłeś w interakcje z osobą, która zamieściła treść w ostatnich tygodniach i ile postów polubiłeś na Instagramie. Po tym Instagram próbuje ustalić, jak prawdopodobne jest, że skomentujesz post, polubisz go, zapiszesz lub przejdziesz do profilu.

Nowa funkcja pozwoli uniknąć nietrafnych propozycji od Instagrama, ograniczyć pojawienie się postów osób, których nie chcesz obserwować i po prostu zawsze być na czasie z tym, co się dzieje u Twoich przyjaciół.

Źródło: gizmodo.com