Nowa funkcja w Galaxy Watchu 5 w końcu odblokowana! Czujnik temperatury pokazuje, co potrafi

Odczyt temperatury ciała w najnowszym Galaxy Watchu 5 to nie tylko fajny gadżet, ale też przydatny sposób monitorowania swojego zdrowia. Samsung wprowadza kolejną funkcję, która korzysta z niego do ułatwienia codziennych czynności.

Smartwatche znajdują swoje miejsce na nadgarstkach coraz większej grupy osób i nie jest to wcale zaskoczenie. Są to uniwersalne, interesujące akcesoria, które umożliwiają nam śledzenie wielu aspektów naszego życia - czy to statystyk zdrowotnych, czy to ruchu, ale też nowych sposobów interakcji z innymi akcesoriami elektronicznymi.

Trzeba jednak przyznać, że najczęściej smartwatche kupowane są jako sprzęt mający pomóc nam w jakiś sposób poprawić swoje zdrowie i jakość dbania o nie - czy to za pomocą zwiększonej aktywności fizycznej, czy też ułatwień w mierzeniu statystyk życiowych. To właśnie z tego powodu Samsung wyposażył swoje Galaxy Watch 5 ora Galaxy Watch 5 Pro w nowy czujnik temperatury ciała - ma on otwierać nowe możliwości pomiarów i kolejne funkcje urządzenia.

Jedną z funkcji, które od dawna zapowiadała firma, jest ulepszone śledzenie cyklu menstruacyjnego, które miało być wspomagane przez nowy czujnik temperatury. Na szczęście, po kilku miesiącach od premiery najnowszych zegarków, firma w końcu ogłosiła, że udało jej się dopracować tę technologię i będzie wprowadzać ją do 32 krajów w najnowszej aktualizacji oprogramowania. Jednym z tych krajów jest na szczęście Polska.

Najnowsza funkcja śledzenia cyklu menstruacyjnego będzie wspomagana przez wspomniany czujnik temperatury i została opracowana we współpracy z twórcami aplikacji Natural Cycles, która zapewnia taką samą funkcjonalność dzięki aplikacji na smartfony połączonej ze specjalnym termometrem. Codzienny pomiar temperatury ciała pomaga w śledzeniu dni płodnych i niepłodnych, dzięki czemu jest to jedna z niehormonalnych metod antykoncepcji zaakceptowana przez ważne światowe organizacje zdrowia.

Najnowszy sposób śledzenia cyklu menstruacyjnego polega na codziennym, porannym mierzeniu temperatury ciała, jednak Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro umożliwiają zautomatyzowanie tego procesu i połączenie go z odpowiednimi algorytmami prosto z poziomu nadgarstka, dzięki czemu informacje na temat dni płodnych będą co rano automatycznie dostarczane do aplikacji - bez konieczności pamiętania o manualnym mierzeniu temperatury ciała.

Aby włączyć automatyczne mierzenie temperatury ciała i obliczanie dni płodnych w Galaxy Watchu 5, wystarczy włączyć odpowiednią opcję w aplikacji Samsung Health. W programie należy wybrać Śledzenie Cyklu, a następnie wprowadzić informacje na temat ostatniego cyklu do kalendarza. Wtedy w opcjach można zanaczyć przewidywanie cyklu za pomocą temperatury ciała, które skorzysta z nowych możliwości aplikacji.