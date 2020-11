Nowa generacja laptopów gamingowych nadchodzi. Koniec z graniem w 30 FPS

Wybór gamingowego laptopa nie należy do najłatwiejszych. Na rynku jest wiele modeli, a wszystkie z nich są zachwalane przez swoich producentów. Często jesteśmy też ograniczeni przez finanse, wszak sprzęt dla graczy nie należy do najtańszych. Na co zatem zwracać uwagę? Jaki model wybrać? Czy niesławne 30 FPS już na dobre odchodzi do przysłowiowego lamusa? Sprawdźmy.

Spis treści

Laptop dla gracza – na co zwracać uwagę

Laptopy dla graczy to ultra wydajne, mobilne urządzenia, które w założeniu mają nam zapewnić jakość pracy równą stacjonarnym PC. Niestety, nie wszystkim producentom udaje się spełnić te obietnice. Sprawdźmy, na co zwracać uwagę, aby po zakupie gamingowego laptopa nie czuć się rozczarowanym?

Procesor (CPU) – Podstawa każdego PC. W przypadku gamingowego laptopa zależy nam oczywiście na jak największej wydajności, więc warto rozglądać się za modelami wyposażonymi w procesory Intel Core 10-tej generacji, bądź AMD Ryzen z serii 4000.

Karta Graficzna (GPU) – Większość laptopów, również gamingowych, dysponuje zintegrowanym układem graficznym. Niestety, ich wydajność nie pozwala na płynną rozgrywkę przy wysokich detalach. Rozwiązaniem tego problemu jest dodatkowa karta graficzna, która będzie brać na siebie odpowiedzialność za zabawę w najwyższych możliwych ustawieniach. Do najpopularniejszych na rynku należą układy marki NVIDIA, która od lat produkuje najwydajniejsze (według benchmarków) GPU do laptopów. Na które modele szczególne zwracać uwagę? W zasadzie każdy z serii RTX 2000 zapewni nam topową wydajność w najnowszych i najbardziej wymagających grach.

Dysk SSD – Choć staje się on już pomału standardem, to na rynku nadal możemy spotkać wiele laptopów gamingowych go pozbawionych, albo dostępnych jedynie opcjonalnie. Przy zakupie gamingowego sprzętu nie powinniśmy nawet rozważać laptopów bez dysku SSD. Różnicę zarówno podczas codziennego użytkowania, jak i rozgrywki zauważycie od razu.

Design i chłodzenie – Mogło by się wydawać, że design i konstrukcja laptopa to jedynie ładny dodatek, który ma głównie „cieszyć oko”. Nic bardziej mylnego. Już sama obudowa może nam wiele zdradzić na temat systemu chłodzenia, który w przypadku tak niewielkich i zamkniętych konstrukcji jak laptopy, jest niezwykle istotny. Jeśli producent poza efektownym wykończeniem urządzenia zadbał również o duże otwory wentylacyjne, to możemy śmiało założyć, że odpowiednio przyłożył się do systemu chłodzenia.

Laptop gamingowy, ale który?

Choć w ostatnich tygodniach najwięcej się mówi o konsolach nowej generacji, to nie można zapominać, że to wciąż pecety oferują największą wydajność i najlepsze doznania płynące z gier. Wiemy już więc, na co musimy zwracać uwagę przy wyborze topowego laptopa gamingowego. Posiłkując się tymi podstawowymi zasadami, postanowiliśmy przyjrzeć się odświeżonej linii laptopów OMEN 15 od HP.

OMEN 15 – nowy, lepszy, ładniejszy

Tegoroczna odsłona laptopów z serii OMEN 15 przynosi nam ze sobą mnóstwo zmian i nowości.

Przede wszystkim, producent postawił na nowy design. Zrezygnowano z drapieżnego, typowo gamingowego wyglądu na rzecz bardziej minimalistycznej konstrukcji. Dzięki temu, nowe laptopy OMEN 15 prezentują się elegancko i z klasą. Jeśli do tej poty irytowały was „krzykliwe” modele laptopów gamingowych, to nowy design OMEN 15 przyjmiecie z otwartymi ramionami.

Do stworzenia tegorocznej edycji laptopów wykorzystano mocniejsze i trwalsze materiały. Niestety, wiąże się to również z nieznacznym wzrostem wagi. O dziwo, projektantom udało się przy tym znacznie „odchudzić” konstrukcję urządzenia, a zmiany w designie sprawiły, że laptop jest zauważalnie cieńszy – jego grubość wynosi 2,25 cm (w modelach z zeszłego roku było to 2,5 cm).

Zmian doczekało się również logo OMEN, które z dumą prezentuje się na środku wierzchniej pokrywy urządzeń.

Producent nie ukrywa, że tegoroczna odsłona serii OMEN 15 jest niemal „nowym rozdaniem”. Nowy design to zaledwie ułamek zmian, które dotknęły gamingowe laptopy. Czekają na nas nie tylko ciekawe rozwiązanie sprzętowe – potężne podzespoły i nowatorskie chłodzenie, ale również istotne nowości w autorskim oprogramowaniu. Całość ma sprawić, że laptopy z serii OMEN 15 staną się naszym domowym (choć nie tylko) centrum rozrywki.

OMEN 15 – okno na świat

Przyszło nam żyć w wyjątkowo szalonych czasach. Rok 2020 wywrócił nasze życie do góry nogami, a mobilność jest teraz bardziej istotna, niż kiedykolwiek przedtem. Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 sprawiły, że nie tylko musimy pracować czy uczyć się zdalnie, ale również mamy mocno ograniczony kontakt z przyjaciółmi i rodziną. Dobrze jednak wiemy, że nic nie zastąpi gamingowej sesji z przyjaciółmi u boku. W tym miejscu wkraczają laptopy OMEN 15, które nie idą na żadne kompromisy. Producent postanowił stworzyć potężne urządzenia, dostosowane do potrzeb każdego użytkownika. Z tego też powodu, przygotowano wiele ich wariantów.

OMEN 15 wyposażono w 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości FullHD i częstotliwości odświeżania 60 Hz, 144 Hz, a nawet 300 Hz (w zależności od wybranego wariantu). Wszystkie dostępne modele wyposażono w powłokę antyrefleksyjną. Jak więc widać, dla każdego coś miłego.

OMEN 15 – nieprzeciętna wydajność

Mnogość wyboru to cecha charakterystyczna serii OMEN 15 i dotyczy to również podzespołów. W tym roku, gracze mogą po raz pierwszy w historii wybierać pomiędzy procesorami Intel Core 10. generacji (Core i5-10300H lub Core i7-10750H), a układami AMD Ryzen 4000 (Ryzen 5 4600H lub Ryzen 7 4800H).

Warianty z procesorami Intela mogą liczyć na towarzystwo kart graficznych Nvidia GeForce GTX 1650, GeForce RTX 2060 lub GeForce RTX 2070 Max-Q. W przypadku modeli z AMD Ryzen, będą to GeForce GTX 1650 Ti i GeForce GTX 1660 Ti.

Dodatkowo, możemy liczyć na do 32 GB pamięci DDR4 RAM oraz szybki dysk SSD o maksymalnej pojemności 1 TB.

Wszystko to sprawia, że o wydajność w topowych produkcjach możemy być spokojni. Trwoga o utrzymanie stałych 30 klatek na sekundę przechodzi więc do lamusa.

OMEN 15 – wydajność to nie wszystko. Chłodzenie i czas pracy

Atrakcyjny design i wydajne podzespoły to z reguły pierwsze, na co zwracamy uwagę przy wyborze gamingowego laptopa. Niestety, nie jest to najlepsze podejście. W przypadku tak niewielkich urządzeń, które dedykowane są graniu, niezwykle ważne są również: system chłodzenia oraz czas pracy na baterii. Ten pierwszy element jest szczególnie istotny, bowiem wpływa on nie tylko na komfort pracy, ale także bezpieczeństwo i wydajność urządzenia.

Wiele urządzeń na rynku musi mierzyć się z efektem tzw. throttlingu, czyli zjawiskiem polegającym na obniżeniu taktowania procesora bądź GPU, wskutek przekroczenia dozwolonej przez producenta, maksymalnej temperatury urządzenia. Jak łatwo się domyślić, szczególnie istotne jest to w przypadku urządzeń mobilnych o niewielkich i zamkniętych konstrukcjach, gdzie naturalna wentylacja jest mocno ograniczona.

W przypadku OMEN 15 możemy liczyć na szereg rozwiązań, które zapewnią nam nie tylko wydajną, ale i cichą pracę. Technologia OMEN Tempest Cooling, dzięki powiększonym otworom wentylacyjnym i nowemu wentylatorowi, gwarantuje wydajność chłodzenia zbliżoną do komputerów stacjonarnych. Dodatkowo, producent zadbał o czujnik podczerwieni IR, który pomaga optymalizować pracę całego układu chłodzenia.

W zarządzaniu laptopami z serii OMEN pomaga oprogramowanie OMEN Command Center. Jest ono dostępne na wszystkich laptopach marki, nie mogło ich zatem również zabraknąć w tegorocznej odsłonie „15-tek”. Specjalnie z myślą o nowych laptopach, producent wzbogacił swoją autorską aplikację o kilka ciekawych funkcji.

Graphics Switcher pozwoli nam na łatwe i szybkie przełączanie się pomiędzy domyślnym, a zintegrowanym układem graficznym. Dzięki temu zaoszczędzimy energię, gdy nie potrzebujemy dodatkowej mocy obliczeniowej, np. podczas pracy bądź oglądania ulubionego serialu. Zdaniem producenta, w połączeniu z akumulatorem o pojemności 70,6 Wh umożliwi to laptopom z serii OMEN 15 na nawet 12,5 godziny ciągłej pracy.

Funkcje Dynamic Power oraz Performance Control w OMEN Command Center pomagają natomiast w utrzymaniu wysokiej wydajności urządzenia, przy zachowaniu jak najlepszego chłodzenia.

OMEN 15 – audio i łączność

Dla wielu graczy, dźwięk jest równie ważny co oprawa wizualna. Wysokiej jakości system audio jest w stanie wnieść immersję na nowy, wyższy poziom. Nie da się ukryć, że pomimo usilnych starań, laptopy często rozczarowują w tej kwestii.

Będąc świadomym licznych trudności i wyzwań z tym związanych, eksperci z HP zdecydowali się połączyć siły z firmą Bang & Olufsen. Tamtejsi specjaliści nie tylko wyprodukowali odpowiednie głośniki, ale również optymalnie dostroili system audio w laptopach z serii OMEN 15, który może liczyć na wsparcie technologii DTS:X.

Za łączność w OMEN 15 odpowiada moduł Wi-Fi 802.11ax szóstej generacji, a także Bluetooth 5.1. W wybranych konfiguracjach nie zabraknie również gigabitowej karty sieciowej.

Specyfikację tegorocznej edycji laptopów uzupełnia bogaty zestaw złączy: 3x USB 3.1 typu A, USB typu C (ze wsparciem dla Thunderbolt 3 w wersji z procesorami Intel), mini DisplayPort, HDMI 2.0a, Ethernet, czytnik kart SD oraz wejście słuchawkowe mini-jack.

OMEN 15 – nowa generacja sprawdzonych laptopów gamingowych

Rynek gamingowych laptopów rozwija się niezwykle dynamicznie. Obecnie, pod wieloma względami w niczym nie ustępują one swoim większym, stacjonarnym braciom. Co więcej, oferują szereg udogodnień i możliwości, które są nie osiągalne dla klasycznych PC-tów.

Najnowsze modele z linii OMEN 15 doczekały się licznych zmian i urozmaiceń, ale każdą z nich przyjmujemy z otwartymi ramionami. Nowy, minimalistyczny design zachwyca. Potężne podzespoły, wspierane przez zmodyfikowany system chłodzenia, zapewnią wydajność na najwyższym poziomie. Natomiast wsparcie w postaci oprogramowania OMEN Command Center pomoże nam zarządzać wszystkimi aspektami urządzenia.

OMEN 15 to nowa generacja laptopów gamingowych, która mówi zdecydowane „nie” dla 30 FPS-ów w grach.