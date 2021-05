Nowa gra EA za darmo w dniu premiery! O jaki tytuł chodzi?

Electronic Arts zdecydowało, że debiutujący 21 maja Knockout City będzie dostępny za darmo przez 10 dni po premierze. Gra multiplayer będzie dostępna na komputerach, konsolach PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch.

Knockout City jest wieloosobowym shooterem, w którym gracze rywalizują w formacie 3v3. Nie jest to jednak klasyczna strzelanka, ponieważ zamiast mierzyć do przeciwników z broni palnej będziemy zmuszeni trafić ich... piłką. Tak, najnowszy tytuł EA jest grą w popularnego zbijaka. Trzeba jednak przyznać, że oferuje nam oryginalne podejście do tej klasycznej zabawy. Różne dostępne piłki oferują rożne efekty, które możemy dodatkowo wzmacniać naszymi umiejętnościami, a podawanie ich między kompanami zwiększa moc ich uderzenia. Za piłkę mogą posłużyć także... inni gracze.

Najważniejszą informacją dla fanów wyczekujących debiutu gry jest z pewnością ta, że od jej premiery 21 maja, przez 10 kolejnych dni, będziemy mogli zagrać w nią za darmo. Gracze będą mieli dostęp do wszystkich map oraz trybów gry. Będą oni mogli zdobywać osiągnięcia, zbierać nagrody i odblokowywać elementy kosmetyczne. Jeżeli zdecydujemy się na zakup gry w tym okresie, będą na nas czekały dodatkowe nagrody w postaci elementów kosmetycznych oraz Holobux'ów.

Electronic Arts przygotowało także wiele wydarzeń towarzyszących premierze Knockout City. 22 maja na platformie Twitch odbędą się transmisje, w trakcie których streamerzy, po osiągnięciu pewnych celów w grze, będą mogli odblokować dodatkowe nagrody dla swoich widzów. Producenci gry z Velen Studios także wezmą w tym czasie udział w zabawie, komunikując się z fanami przez Discorda i biorąc udział w rozgrywce.

W dniu premiery gra będzie dostępna w ramach abonamentu EA Play oraz w usłudze Xbox Game Pass Ultimate. Gra oferuje także rozgrywkę międzyplatformową.

