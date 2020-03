Nowa gra z serii Resident Evil ukaże się już w 2021 roku

Najnowsza gra pod szyldem Resident Evil ma znacząco różnić się od dotychczasowych produkcji, do tego stopnia, że fani mogą być "wkurzeni".

Leakster Dusk Golem jest jednym z najsłynniejszych i najbardziej wiarygodnych informatorów na temat marki Resident Evil. Według jego najnowszych doniesień, w przyszłym roku powinniśmy spodziewać się nowej odsłony kultowej serii survival horrorów.

Użytkownik Reddita donosi, że prace nad grą rozpoczęły się w 2016 roku i już wkrótce zostanie ona oficjalnie ogłoszona. Będzie to tytuł wysokiej jakości, co udowadniają wewnętrzne testy gry i sam informator przyznaje, że jest niezwykle podekscytowany tą produkcją. Zaznacza on jednak, że będzie się ona znacząco różnić od dotychczasowych tytułów z serii Resident Evil. Do tego stopnia, że część fanów może być "wkurzona". Dusk Golem zaleca, aby zachować otwarty umysł w przypadku tego tytułu.

Ostatnie dwie gry z serii Resident Evil były remake'ami starszych części. Odświeżona wersja Resident Evil 2 okazała się znakomitym tytułem i odniosła ogromny sukces. Remake trzeciej część serii, ukaże się natomiast już w najbliższy piątek - 3 kwietnia, budzi on jednak mieszane uczucia wśród recenzentów.

Ostatnią pełnoprawną odsłoną serii był wydany w 2017 roku Resident Evil 7, który wywrócił wiele elementów serii "do góry nogami", m.in. zrezygnowano z kamery zawieszonej za plecami bohatera na rzecz widoku pierwszoosobowego, porzucono również klasyczną prezentację zombie. Choć tytuł sprzedał się dobrze, to wzbudził mieszane opinie wśród najbardziej ortodoksyjnych fanów serii. Jeśli, jak przewiduje Dusk Golem, tym razem zmiany będą jeszcze większe, to możemy spodziewać się niezłej burzy.

Jeśli chcecie się przekonać osobiście, jak prezentuje się Resident Evil 3, to grę możecie nabyć na PlayStation 4, Xbox One oraz PC.

źródło: wccftech.com