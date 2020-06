Nową grę twórcy serii Dead Spce poznamy już jutro podczas prezentacji PS5

Trylogia Dead Space (2008 - 2013) choć nie należy do najwybitniejszych przedstawicieli swojego gatunku (survival horrorów), to za sprawą ciekawej fabuły i wyjątkowego świata przedstawionego wciąż z rozrzewnieniem wspominana jest przez miliony graczy na całym świecie. Jeśli brakuje wam podobnych historii, to koniecznie oglądajcie jutro konferencję Sony dedykowaną PlayStation 5.

Antony Johnston - autor scenariusza do wszystkich odsłon Dead Space, potwierdził właśnie, że jego nowa gra zostanie zaprezentowano już jutro podczas transmisji prezentującej gry na PS5. Jak zdradził Johnston, nad nowym projektem pracuje już niemal dwa lata, a gracze wcielą się w bohatera, który "przeżywa naprawdę zły okres".

As some of you know, I’ve been working on a big videogame for almost 2 years now.



In totally unrelated news, you should all watch the PS5 launch event on Thursday.



????