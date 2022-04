Nowa karta graficzna AMD dostępna przed oficjalną premierą?

Z twitterowych przecieków wynika, że niektórzy gracze mogą już kupić Radeona RX 6400. AMD nie zapowiedziało jednak oficjalnie startu sprzedaży.

Kartę MSI Radeon RX 6400 Aero ITX mogą ponoć już kupić klienci indywidualni z Argentyny i Chin. Takie przynajmniej informacje można znaleźć na Twitterze użytkownika @momomo_us. Na tym znanym z przecieków koncie czytamy, że budżetowa karta dla graczy Radeon RX 6400 będzie miała zbliżone parametry do wersji OEM. Wiadomo, że taktowanie rdzenia tego sprzętu to 2039 MHz z boostem do 2321 MHz. W tweetach @momomo_us znajdziemy zrzuty ekranu z osiągami Radeona RX 6400. Według jednego z testów karta ma zmniejszoną pojemność pamięci z 16 Gbps (2000 MHz) do 14 Gbps (1750 MHz). Będzie to miało niekorzystny wpływ na wydajność i oby nie stało się standardem we wszystkich customowych modelach AMD.

Według @momomo_us istnieją sprzeczne doniesienia o cenach RX 6400. Niektórzy sprzedawcy z Argentyny wyceniają kartę na ponad 400 dolarów (w przeliczeniu z argentyńskiego peso). Wydaje się, że ta cena jest znacznie zawyżona. Chiński serwis MyDrivers z kolei informuje, że w Państwie Środka budżetowy Radeon osiąga cenę 1500 RMB, co odpowiada mniej więcej kwocie 235 dolarów (niecałe 1000 złotych). Polskim graczom, którym zależy na tym akurat modelu karty, zalecamy cierpliwość. Radeon RX 6400 z pewnością niedługo zawita do naszych sklepów.

Źródło: VideoCardz