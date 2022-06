Nowa łatka dla Windows 10, którą można spokojnie odpuścić

Microsoft umieścił w kanale produkcyjnym łatkę KB5014023. Ale nie jest to łatka, której szukasz.

Microsoft wypuszcza dwa rodzaje poprawek: obowiązkowe i opcjonalne. Te pierwsze - wiadomo, muszą być zainstalowane, choć można to odkładać. Te drugie - jeśli chcesz, możesz wprowadzić do systemu, ale nie jest to obowiązkowe. Tym bardziej, że MS zazwyczaj umieszcza je w pakietach Patch Tuesday, więc prędzej czy później zasilą Twój system. Taka właśnie łatka opcjonalna to KB5014023 dla Windows 10.

Nie zawiera żadnych zmian dla systemu, ale przynosi poprawki wielu bugów. Jakich? Na liście liczącej sobie kilkanaście pozycji znajdziemy m.in. likwidację problemu związanego ze spowolnieniem kopiowania plików, przerywaniem połączeń internetowych, a także nieprawidłowym identyfikowaniem grup użytkowników (to poprawka dedykowana dla biznesu i organizacji), wyciekiem pamięci oraz innymi zauważonymi problemami.

Jeśli chcesz wprowadzić łatkę KB5014023, ważna informacja - nie będzie instalować się automatycznie poprzez Windows Update. Wymagane jest ręczne wyszukanie aktualizacji w mechanizmie. Jednak jeśli nie zauważasz u siebie żadnych problemów, szkoda na to czasu. Lepiej zaczekać do wtorku, gdy pojawi się pakiet Patch Tuesday.

Źródło: Windows Latest