Nowa marka smartfonów w Polsce z kolejną premierą! Dla kogo będzie Infinix Note 12 Pro?

Urządzenia firmy Infinix zadebiutowały na naszym rodzimym rynku w tym roku. Do modeli dostępnych w Polsce dołączy wkrótce seria NOTE 12, a my przyglądamy się bliżej nowym smartfonom.

Premiera Infinix NOTE 12 Pro w Polsce

Marka Infinix rozpoczęła w tym roku ekspansję na rynek europejski, a pierwszymi krajami na Starym Kontynencie, w których zadebiutowały ich urządzenia były Polska oraz Czechy. Już za tydzień zobaczymy premierę modeli z serii NOTE 12, którą będziecie mogli śledzić na żywo w serwisie YouTube.

W trakcie prezentacji zobaczymy pokaz dwóch smartfonów:

Infinix NOTE 12 PRO,

Infinix NOTE 12 PRO 5G.

Oba urządzenia otrzymają podobną specyfikację, choć jest między nimi kilka różnic. Model NOTE 12 Pro, tak samo jak wariant 5G, zostanie wyposażony w spory 6.7-calowy wyświetlacz AMOLED wykonany w standardzie True Color. Oba smartfony otrzymają także 8 GB pamięci RAM, baterię o pojemności 5000 mAh oraz potrójny obiektyw o rozdzielczości 108 Mp. Smartfony zostaną oparte na systemie Android 12.

Infinix NOTE 12 Pro 5G będzie różnił się od modelu 12 Pro głównie procesorem - chipset, który zostanie wykorzystany do jego konstrukcji to MediaTek Dimensity 810, a w bazowej wersji będzie to MediaTek Helio G99. Poniżej znajdziecie dokładniejszą specyfikację obu smartfonów:

Infinix Note 12 PRO

Procesor Helio G99 6nm

Wyświetlacz AMOLED 6,7’’ FHD+ True Color

Potrójny tylny aparat 108 Mpx F 1,75 z poczwórną lampą błyskową

Przedni aparat 16 Mpx

Pamięć 8+256 GB RAM

Bateria 5000 mAh z technologią Power Marathon

USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

System operacyjny XOS 10,6 na bazie Android 12

NFC

Gniazdo słuchawkowe

Infinix NOTE 12 Pro 5G

Procesor MediaTek Dimensity 810

Wyświetlacz AMOLED 6,7” FHD+ z systemem True Color

Potrójny tylny aparat 108 Mpx F 1,75 z poczwórną lampą błyskową

Przedni aparat 16 Mpx

Pamięć 8+128 GB RAM

Bateria 5000 mAh z technologią Power Marathon

USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

System operacyjny XOS 10,6 na bazie Android 12

Gniazdo słuchawkowe

Premiera serii NOTE 12 w Polsce odbędzie się 26 września o godzinie 18:00. Cały pokaz możecie oglądać na kanale YT marki Infinix.