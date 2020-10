Nowa marka ubezpieczeniowa Beesafe z ultra szybkim kalkulatorem. Wystarczą 3 informacje

Na polskim rynku pojawiła się nowa internetowa marka ubezpieczeniowa Beesafe. Swoje produkty, przede wszystkim ubezpieczenia komunikacyjne, sprzedaje wyłącznie w kanałach cyfrowych. Do tego, ma najszybszy i najprostszy kalkulator na rynku.

Spis treści

W branży ubezpieczeniowej od kilku lat obserwujemy technologiczny „wyścig zbrojeń”. Firmy wyposażają się w narzędzia, które pozwalają na prosty i szybki zakup ubezpieczeń przez Internet. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa dodatkowo napędziła rozwój zdalnych kanałów dystrybucji i obsługi polis. Beesafe chyba nie mogła sobie wymarzyć lepszego momentu na debiut rynkowy. Nowa marka ubezpieczeniowa stawia bowiem na cyfrową sprzedaż swoich produktów, jak również zdalną obsługę ubezpieczeń od A do Z.

Ultra szybki kalkulator

Cyfryzacja zakupów i wykorzystanie Internetu są kluczowe w każdym biznesie e-commerce’owym. Nie inaczej jest w ubezpieczeniach. Branża od kilku lat w mniejszym lub większym zakresie rozwija swoje kalkulatory online’owe, obiecując maksymalnie krótki proces zakupu i coraz bardziej intuicyjne formularze. W istocie stosowane na rynku rozwiązania są dość podobne, a szybkość transakcji zależy przede wszystkim od jakości połączenia internetowego.

Na tym tle kalkulator, który udostępnia swoim klientom Beesafe na stronie https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/, jest rewolucją. Szybkość i prostota narzędzia nie są „marketingowym gadaniem”, a faktem. Ten wyjątkowy kalkulator pozwala poznać wycenę dzięki podaniu tylko trzech, prostych danych: numeru rejestracyjnego, daty urodzin zamawiającego i daty produkcji samochodu. Po wyborze oferty i dodatkowych usług wystarczy uzupełnić brakujące dane i zatwierdzić. Płatność wykonasz online. Wszystkie dokumenty otrzymujemy na maila. To jedyny tak błyskawiczny formularz. Sprawdź, jak szybko działa na beesafe.pl

– Klienci nie lubią podawać dużo danych i nie przepadają za długimi formularzami. To ich zniechęca do zakupu, szczególnie, gdy nie mają potrzebnych informacji pod ręką. Mając wiedzę o takim podejściu naszych klientów, stworzyliśmy najprostsze, najszybsze i transparentne miejsce zakupu ubezpieczeń w sieci – mówi Rafał Mosionek, szef marki Beesafe.

Mobilna sprzedaż bez aplikacji

Zgodnie z badaniem KPMG z 2016 roku, ponad 60 proc. Polaków wolałoby kupić ubezpieczenie mobilnie, nawet gdyby było ono z tego powodu droższe. Skąd takie podejście? Raz, że klienci przyzwyczaili się do mobilnych możliwości zarządzania swoimi sprawami finansowymi. Dwa, chodzi o to, by swoje sprawy móc załatwić od ręki, właśnie przy użyciu smartfona.

Beesfafe nie tworzy aplikacji, które wymagają logowania i podawania wielu danych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności kalkulatora nie trzeba nic instalować. Wystarczy na urządzeniu wejść na stronę https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/, wybrać produkty i zaakceptować ofertę.

– Świat nowych usług i aplikacji jest naturalnym środowiskiem dla Beesafe. Z założenia też – co oczywiste - chcemy być dopasowani do naszych klientów. A ci od kanałów zdalnych oczekują wygody i prostoty. Ważna jest dla nich oszczędność czasu, jasne zasady i dostępność – dodaje Rafał Mosionek.

Autorskie usługi ubezpieczeniowe

Podstawową ofertę ubezpieczyciela stanowią polisy komunikacyjne: OC, AC, assistance i NNW. Do tego pakietu Beesafe proponuje swoim klientom dwa autorskie rozwiązania. Pierwszym jest usługa „Wygodny kierowca”. W jej ramach firma zajmuje się naprawami, przeglądami i serwisem (np. serwis klimatyzacji, ozonowanie, mycie z zewnątrz) wraz z odbiorem i odstawieniem auta we wskazane miejsce.

Drugim oryginalnym produktem Beesafe jest „Ubezpieczenie miejskie” dla tych osób, które przesiadają się z samochodu na dwa kółka, na przykład rowery lub hulajnogi. Przy czym nie jest ważne, czy pojazdy są własne czy wypożyczone. Ochrona pokrywa dwa obszary - NNW oraz OC w życiu prywatnym. Można więc spodziewać się świadczenia zarówno wtedy, jak sami coś sobie zrobimy na jednośladzie lub ktoś ucierpi z naszej winy.

Skąd Beesafe wzięło się na polskim rynku?

Marka Beesafe należy do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group (VIG), która od wielu lat z powodzeniem działa na polskim rynku. Dostawcą produktów i usług ubezpieczeniowych jest Compensa TU SA, jedna ze spółek grupy. Natomiast Beesafe działa na zasadzie agenta ubezpieczeniowego Compensy. Polska jest pierwszym krajem, w którym debiutuje ten cyfrowy ubezpieczyciel. VIG zapowiada, że jeśli projekt odniesie zakładany sukces, będzie wdrażany w innych krajach, w których obecne są spółki należące do grupy.