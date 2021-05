Nowa odsłona Hyperbook Pulsar V17 Zen

Hyperbook wprowadza do swojej oferty oczekiwaną konfigurację modelu Pulsar V17 ZEN wyposażoną w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3070 lub RTX 3080, oraz najmocniejszy procesor z serii Ryzen. To oznacza jeszcze więcej mocy dla graczy i profesjonalistów.

Hyperbook Pulsar V17 Zen

Nowością w tej wersji laptopa jest zastosowanie wydajnego procesora AMD Ryzen 9 5900HX. Tradycyjnie sprzęt można wyposażyć w do 64 GB pamięci DDR4 oraz najnowocześniejsze, wydajne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3060 lub RTX 3070. Wszystko zamknięto w lekkiej obudowie o grubości nie przekraczającej 2 cm i wadze 2,55 kg.

Karty GeForce RTX 3070 i 3080 to najnowsze modele oparte na architekturze Ampere. Wspierają takie techniki dla graczy jak ray tracing czy NVIDIA DLSS. Z kolei wykorzystanie kodeka NVENC - wykorzystującego moc GPU zamiast CPU - skutecznie przyspiesza renderowanie obrazu w profesjonalnych aplikacjach. TGP w wypadku obu kart w prezentowanych laptopach wynosi 115 W, co w skrócie oznacza wysoką wydajność kart. Pulsar V17 ZEN oferowany jest z matrycą IPS o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości QHD (2560x1440), a także częstotliwości odświeżania do 165 Hz oraz sRGB o 100-procentowej przestrzeni barw.

Specyfikacja Hyperbook Pulsar V17 Zen

Ważnym atutem laptopa Pulsar V17 Zen jest możliwość dopasowania poszczególnych podzespołów do potrzeb danego klienta. W firmowym sklepie Hyperbook można modyfikować wszystkie parametry laptopa. Jednocześnie, jeżeli nie chcesz korzystać z konfiguratora, możesz wybrać standardową wersję prosto z półki. Laptop został wyposażony w klawiaturę z podświetleniem RGB, w której bez problemu można ustawić mniej rzucający się w oczy kolor, czy wręcz wyłączyć podświetlenie całkowicie.

Modele predefiniowane można zakupić w cenach: od 8899 zł (RTX 3070) i od 11199 zł (RTX 3080). Górna granica cenowa zależy od wybranego wyposażenia i teoretycznie może sięgnąć nawet 20 000 zł.