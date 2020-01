Nowa odsłona serii Splinter Cell coraz bardziej prawdopodbna

Dobre wiadomości dla fanów Splinter Cell, były reżyser serii - Maxim Beland, wraca do Ubisoftu.

Maxim Beland spędził ostatnie miesiące w Epic Games Studio, jednak wcześniej, przez około dwadzieścia lat był związany z firmą Ubisoft. Był to związek nie byle jaki, Beland był bowiem dyrektorem kreatywnym Rainbow Six: Vegas, Splinter Cell: Conviction i Splinter Cell: Blacklist, współtworzył również kilka tytułów z serii Far Cry (Far Cry 4, Far Cry Primal i Far Cry 5) oraz pierwszą odsłonę Assassin's Creed. Warto też wspomnieć, że był współzałożycielem studia Ubisoftu w Torono.

Powrót Maxima Belanda jest zapewne spowodowany zapowiadaną restrukturyzacją firmy. Zaledwie wczoraj informowaliśmy was o zmianie polityki tworzenia gier w Ubisofcie, w odpowiedzi na porażkę ich ostatniego tytułu - Ghost Recon Breakpoint. Deweloper chce powrócić do pierwotnej różnorodności swoich gier i zachęcić wewnętrzne studia do większej indywidualności. W tym celu wprowadza zmiany w swoim głównym zespole redakcyjnym, odpowiedzialnym za wszystkie decyzje kreatywne. Nic więc dziwnego, że w tym procesie postawiono na znane i sprawdzone osoby. Do tej pory nie było żadnych wiadomości, dotyczących planów Ubisoftu względem marki Splinter Cell, jednak powrót jednego z głównych twórców serii, daje nadzieję na przyszłość. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wiadomości.

Źródło: gamingbolt.com