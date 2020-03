Nowa oferta w Play i Samsung Galaxy A10 za złotówkę

Nic tak nie przyciąga nowych klientów jak atrakcyjne promocje. Sklep Play postanawia przekonać nowych użytkowników limitowaną ofertą, w ramach której za smartfona i abonament zapłacimy 50 zł miesięcznie. Poniżej znajdziecie więcej szczegółów na ten temat.

Oferta zaproponowana przez Play, skierowana jest do użytkowników, którzy zdecydowali się przenieść numer do tej sieci. Limitowana promocja oferuje nowym klientom abonament za 50 zł miesięcznie, w ramach którego do dyspozycji mamy nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y, a także 7 GB internetu. Oprócz tego, dostajemy bezpłatny dostęp przez 6 miesięcy do platformy Amazon Prime Video, oferującej ciekawe seriale, filmy oraz programy rozrywkowe.

Na użytkowników, którzy zdecydowali się przenieść swój numer do Play, czeka do wyboru jeden z czterech smartfonów za złotówkę, w ramach podanego abonamentu. Wśród urządzeń znajduje się: Samsung Galaxy A10, Huawei P smart 2019, Alcatel 3X oraz LG K40s. Dodatkowo, klienci biznesowi mogą skorzystać z oferty dedykowanej, w ramach której mają do wyboru Samsunga Galaxy A51 za 199 zł netto lub Huawei P smart Pro za 169 zł netto. W tym przypadku również dostępne są nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y oraz 7 GB internetu. Warto podkreślić, że umowa podpisywana jest na 24 miesiące.

Z oferty możemy skorzystać bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę operatora, złożyć zamówienie w sklepie internetowym i czekać na pojawienie się kuriera. Dostępna oferta dostępna jest TUTAJ.