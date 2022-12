Nowa platforma społecznościowa, ale tylko dla Canoniarzy

Canon Club to nowa platforma społecznościowa przeznaczona dla twórców, którzy chcą dzielić się swoimi pracami, wymieniać doświadczeniem i zdobywać nowe umiejętności. Sprawdzam, jak to wygląda.

Jesteś posiadaczem aparatu marki Canon? Jeśli tak możesz dołączyć do nowej platformy Canon Club, gdzie masz szansę poznać innych twórców, wymienić się doświadczeniami oraz korzystać z wielu wskazówek dot. fotografowania i nie tylko, a także zadawać pytania i uzyskiwać porady od ambasadorów Canon. Istnieje również możliwość dołączenia do istniejących grup czy tworzenie nowych. Do tego, na użytkowników czekają różnego rodzaju wyzwania czy konkursy. Jak podkreśla Beth Simpson, CRM & Data Analytics Senior Manager, Canon Europe:

Naszym zamiarem w odniesieniu do Canon Club jest stworzenie inspirującej społeczności, w której twórcy mogą się uczyć, dyskutować i odkrywać. Istnieje już wiele platform internetowych umożliwiających udostępnianie zdjęć, filmów i treści do druku, ale Canon Club to program członkowski przeznaczony specjalnie dla naszych klientów, którzy realizują swoją pasję tworzenia obrazów i wydruków.

Kolejny poziom - więcej korzyści

Co ciekawe, na najbardziej zaangażowanych członków czekają różnego rodzaju korzyści - w zależności od osiągniętego poziomu (trzy poziomy do przejścia):

Poziom 1: 1–100 punktów. Rozpocznij swoją przygodę i poznaj Canon bliżej, korzystając z poradników wprowadzających i rabatów na produkty

Poziom 2: 101–350 punktów. Rozwijaj się dzięki wydarzeniom na żywo i warsztatom prowadzonym przez profesjonalistów z branży.

Poziom 3: od 351 punktów. Przejdź na najwyższy poziom i po mistrzowsku opanuj swoje rzemiosło. Podtrzymuj swoje umiejętności dzięki dodatkowych kursom z udziałem ambasadorów Canon.

Jak zostać członkiem?

Kup produkt firmy Canon. Zakup ten musi być dokonany w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zarejestruj produkt. W przypadku zakupu więcej niż jednego produktu należy zarejestrować je wszystkie, aby zdobyć więcej punktów. Zacznij cieszyć się korzyściami. Dowiedz się, na jakim jesteś poziomie, i zacznij w pełni wykorzystywać zalety programu Canon Club.

Więcej szczegółów na www.canon.pl/canon-club/

