Nowa postać w The Umbrella Academy. Elliot Page przedstawia Victora

Trzeci sezon The Umbrella Academy szykuje wiele niespodzianek. Czy Vanya zniknie z serialu?

Postać Vanyi w serialu The Umbrella Academy przeszła chyba najbardziej dramatyczną transformację ze wszystkich bohaterów adaptacji kultowych komiksów Gerarda Waya. Dziewczyna z początku była wrażliwym wyrzutkiem w rodzinie superbohaterów, który stał się najsilniejszym czarnym charakterem zwanym The White Violin (tłum. Białe skrzypce). Pozornie najsłabsza z rodzeństwa, wywołuje w końcu apokalipsę, której próbuje zapobiec reszta adoptowanych dzieci sir Reginalda.

Choć Netflix zdążył już nieco odbiec od historii w komiksach i pozwolił Vanyi na odkupienie w drugim sezonie, kolejna część produkcji zdaje się wprowadzać niemałe zamieszanie. Elliot Page, aktor, który odgrywał rolę Vanyi i zmienił płeć dwa lata temu, przedstawił na swoim oficjalnym koncie na Twitterze nowego bohatera:

Kim będzie tajemniczy Victor Hargreeves? Czy Vanya zniknie z serialu na dobre?

Postać Page'a prawdopodobnie, tak jak aktor, może stać się osobą transpłciową w serialu lub być odpowiednikiem Numeru Siedem w alternatywnej rzeczywistości, do której trafia rodzeństwo. Druga opcja oznaczałaby, że aktor wcieli się jednocześnie w aż dwie role. Już ze zwiastuna nowego sezonu wiemy przecież, że dojdzie do walki pomiędzy The Umbrella Academy a The Sparrow Academy.

Cokolwiek nas czeka w kolejnej części tej historii, warto zwrócić uwagę na piękny pokaz wsparcia dla Elliota Page'a ze strony zespołu i produkcji serialu.

Premiera trzeciego sezonu The Umbrella Academy odbędzie się już 22 czerwca 2022 roku.

