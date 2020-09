Nowa powieść World of Warcraft już wkrótce w księgarniach!

Szesnastego września odbędzie się premiera nowej książki "World of Warcraft. Przebudzenie Cieni" autorstwa Madeleine Roux. Wstęp do wydarzeń nowego dodatku Shadowlands może okazać się kluczowy dla fabuły.

Już 28 października zadebiutuje nowy dodatek do gry World of Warcraft: Shadowlands. Do premiery jeszcze trochę, a do tego czasu fani mogą zapoznać się z powieścią o tytule "Przebudzenie Cieni".

World of Warcraft: Battle for Azeroth

Ostatnio fabuła zatrzymała się w momencie, gdy Czwarta Wojna, zwana Wojną Krwi dobiegła końca. Jednak nie zmienia to faktu, że bohaterowie będą musieli zmierzyć się z innymi problemami. Przede wszystkim Sylwana Bieżywiatr wciąż przebywała na wolności. Pozostawała nieuchwytna pociągając za sznurki i wykorzystując wiernych jej ideałom popleczników. Przygotowania do kolejnego etapu jej planu trwały i miały na zawsze odmienić oblicze świata śmiertelników.

Przebudzenie Cieni

"Przebudzenie Cieni" to swoisty most pomiędzy ostatnią produkcją World of Warcraft: Battle for Azeroth, a najnowszą World of Warcraft: Shadowlands. Madeleine Roux, czyli autorka, wprowadza nas w wydarzenia z tytułowej Krainy Cieni. Jednak zanim znajdziemy się w zaświatach, do których trafiają dusze poległych, udamy się do antycznej krainy Zandalarów. Tam Nathanos Herold Plagi rozpoczął polowanie na zdobycz, którą jest samo bóstwo śmierci, czyli Bwonsamdi.

Nathanos nie boi się nikogo i niczego, i zrobi wszystko by zadowolić swoją Mroczną Panią. Loa mogił ma jednak po swojej stronie potężnych sprzymierzeńców. Kto wygra? Jaka będzie cena i co okaże się ważne? By się przekonać należy zapoznać się z powieścią "World of Warcraft. Przebudzenie Cieni" dostępną już 16 września.