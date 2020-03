Nowa promocja dla klientów T-Mobile na kartę - skorzystaj z okazji

Użytkownicy T-Mobile na kartę mogą do końca roku skorzystać z promocji „GB za doładowanie”. Operator postanowił wydłużyć czas trwania oferty, w której klienci otrzymują dodatkowe 10 GB internetu za każdorazowe doładowanie. W jaki sposób skorzystać z okazji?

Sieci komórkowe proponują coraz więcej ciekawych ofert dla użytkowników. Wszystko po to, by wspomóc funkcjonowanie w obecnej sytuacji. Dodatkowe pakiety internetu czy promocyjne usługi ułatwiają pracę czy naukę w domu. Sieć komórkowa T-Mobile postanowiła przedłużyć do końca roku swoją ofertę „GB za doładowanie”. Użytkownicy T-Mobile na kartę po każdorazowym doładowaniu za minimum 25 zł otrzymają 10 GB internetu, do wykorzystania przez 30 dni.

Jak aktywować pakiet?

Klienci, którzy korzystają z T-Mobile na kartę (w taryfie Frii, HOT, Nowy TAK TAK lub Happy) mogą aktywować promocję po doładowaniu konta za minimum 25 zł za pomocą aplikacji Mój T-Mobile lub na stronie www.doladowania.t-mobile.pl. Po automatycznej aktywacji pakietu, użytkownik otrzyma powiadomienie SMS-em. Z promocji można skorzystać dowolną ilość razy.

Z oferty mogą skorzystać również nowi klienci sieci komórkowej T-Mobile. Wystarczy kupić starter w sklepie T-Mobile lub innym punkcie sprzedaży, następnie zarejestrować swój numer i aktywować go w telefonie, po czym w ciągu 30 dni doładować konto za minimum 25 zł. Bonus aktywuje się automatycznie. Oferta jest ważna przez kolejne 30 dni.

