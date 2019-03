Nowa seria Samsung Galaxy A dostępna od 10 kwietnia

Samsung zapowiedział na 10 kwietnia 2019 debiut rynkowy nowej serii smartfonów z rodziny Galaxy A. Z tej okazji, podobnie jak w przypadku S10, odbędzie się specjalna impreza - A Galaxy Event.

Samsung rozesłał dziś zaproszenia prasowe, w których zachęca do udziału w imprezie, podczas której "najnowsze urządzenia Galaxy A" pokażą, jak wyobraża sobie komunikację w "Erze Życia". Pokaz odbędzie się równocześnie w trzech miastach: Bangkoku, Mediolanie i Sao Paulo. Podobnie jak w przypadku Galaxy Unpacked, będzie można oglądać stream z tego wydarzenia poprzez oficjalną stronę Samsunga oraz YouTube.

Ale co właściwie zostanie zaprezentowane? Właściwie - nie wiadomo. Przez szum medialny wokół S10 oraz Galaxy Fold łatwo zapomnieć, że oferta południowokoreańskiego producenta to nie tylko drogie flagowce, ale także bardziej przyjazne kieszeniom konsumentów średniaki i budżetowce.

Czy nowe modele Galaxy A będą cieszyć się takim samym wzięciem, jak S10? Bardzo udany Galaxy A7 można nabyć obecnie za mniej niż 1000 złotych, a zaprezentowany na Mobile World Congress Galaxy A50 za ok. 1500 zł. Są to znacznie mniejsze kwoty, niż w przypadku topowych modeli.

Samsung informuje w zaproszeniu prasowym: "nie ważne, gdzie jesteśmy, chcemy interakcji takich samych, jak przy spotkaniu twarzą w twarz. Chcemy dzielić się z innymi bieżącymi wydarzeniami. I chcemy odkrywać wszystko, co oferuje nam życie". Na powyższej grafice widzimy trzy telefony, co może oznaczać zarówno taką samą liczbę nowych modeli, jak również - zważywszy na cytat - standardowe wyposażenie każdego z nowych w trzy obiektywy. Sugeruje on także ulepszone kamery do rozmów wideo. O wszystkim przekonamy się 10 kwietnia.