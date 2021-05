Nowa seria monitorów Samsung Smart

Monitory będą odznaczać się pod względem designu, a także nowoczesnych funkcji takich, jak piloty zasilane energią słoneczną.

Seria Smart Monitor jest na rynku od listopada zeszłego roku i jako pierwsza zaoferowała monitory typu do-it-all. Firma Samsung zapowiedziała trzy urządzenia, wśród których znajdzie się flagowy model M70A o 43-calowym rozmiarze, bezramkowej konstrukcji, rozdzielczości 4K Ultra-High Definition oraz zawierający wbudowane głośniki. Pojawią się także modele M50A o różnych wielkościach ekranu, w tym 27″ i 32″ w białym kolorze, a także 24″ z rozdzielczością FullHD, czyli najbardziej dostępny pod względem rozmiarów i ceny monitor.

Urządzenia będą wyposażone w asystenta głosowego, funkcję zdalnego dostępu do komputera (PC on screen), ekologicznego pilota all-in-one w modelu M70A. Użytkownicy będą mogli również podłączyć telefon lub tablet za pomocą Tap View, Mirroring czy Apple AirPlay 2. Wyświetlacz będzie obsługiwał Microsoft365, a także posiadał port USB typu-C, porty USB i Bluetooth 4.2. Monitory będą miały możliwość dostępu do treści OTT i strumieniowego przesyłania filmów z Netflixa, HBO i YouTube. Na oficjalnej stronie Samsunga możemy przeczytać:

Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o współczesnych firmach, środowiskach akademickich i konsumentach, którzy pracują, uczą się i spędzają czas wolny w domu.

Źródło: samsung.com