Nowa seria monitorów biurowych od Philipsa

Producent monitorów marki Philips– firma MMD– prezentuje nową linię monitorów biurowych. Seria E1 to osiem modeli, które cechują się eleganckim designem i uniwersalnością. Pierwsze z nich są już dostępne w sprzedaży.

Monitory dla każdego

Najnowsze monitory Philips z serii E1 dysponują przekątnymi od 24 do 32 cali, w rozdzielczościach Full HD (1920 x 1080 px), QHD (2560 x 1440 px) oraz 4K (3840 x 2160 px). Szeroki wachlarz konfiguracji sprawia, że każdy użytkownik powinien znaleźć propozycję, która będzie pasowała do jego potrzeb. Topowy monitor z linii E1 – Philips 328E1CA– wyposażony został w 32-calową, zakrzywioną matrycę VA w rozdzielczości 4K. To dobra opcja, dla osób poszukujących rozległej przestrzeni roboczej, przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Wrażenia wizualne są dodatkowo wzbogacone dzięki 10-bitowej matrycy i technologii Ultra-Wide Color, która czyni obraz bardziej naturalnym i wyrazistym. Inną ciekawą propozycją jest 24-calowymodel 245E1S, dysponujący matrycą IPS w rozdzielczości QHD i z częstotliwością odświeżania na poziomie 75Hz. Szerokie kąty widzenia, wąskie ramki oraz możliwość montażu na uchwycie w standardzie VESA(100 x 100 mm) sprawiają, że model ten dobrze nadaje się do tworzenia konfiguracji wielomonitorowych.

Philips 328E1CA

Nowości od Philips wyróżniają się prostym, lecz eleganckim designem oraz technologiami, które ułatwiają codzienne użytkowanie. Zaliczają się do nich między innymi funkcja Flicker-Free – odpowiadająca za redukcję męczącego oczy migotania obrazu czy tryb LowBlue– zmniejszający emisję potencjalnie szkodliwego światła niebieskiego. Wszystkie monitory z linii E1 można umieścić na uchwycie VESA (100 x 100 mm), wyposażone są komplet podstawowych złącz oraz dysponują certyfikatem energooszczędności Energy Star 7.0.

Cena i dostępność

322E1C : dostępny w sprzedaży, cena 939,00 zł

325E1C : dostępny w sprzedaży, cena 1 289,00 zł

328E1CA : dostępny w sprzedaży, cena 2 019,00 zł

245E1S : dostępny w sprzedaży, cena 899,00 zł

325E1C : sierpień 2019, cena 899,00 zł

271E1SCA : sierpień 2019, cena 809,00 zł

275E1S : sierpień 2019, 1 069,00 zł

241E1SCA: Wrzesień 2019, cena 639,00 zł