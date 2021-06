Nowa szczepionka Novavax ma ponad 90% skuteczności

Novavax to inny rodzaj szczepionki, niż aktualnie dostępne preparaty przeciwko COVID-19. Producent ogłosił dziś, że ma ona ponad 90% skuteczności.

Podwójna szczepionka przeciwko COVID-19 wyprodukowana przez Novavax ma 90% skuteczności. Jest to inny rodzaj szczepionki, niż dotychczas dostępne. Preparat bezpośrednio dostarcza fragmenty białka kolca koronawirusa, przeciwko którym organizm wytwarza przeciwciała. Rekombinowane białko koronawirusa, produkowane jest przez owadzie komórki, dzięki czemu proces produkcji preparatu jest o wiele szybszy. Firma przetestowała już swoją szczepionkę na prawie 30 tys. osób w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Wyniki badań były zadowalające i potwierdziły, że szczepionka chroni przed wariantem alfa koronawirusa, który zidentyfikowano po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, i który był szeroko rozpowszechniony w USA. To właśnie wtedy Novavax rozpoczął swoje badania. Atutem produktu są również warunki przechowywania w zakresie temperatur od 2 do 8°C.

Producent twierdzi, że do jesieni planuje przekazać swoją szczepionkę organom regulacyjnym w USA i na całym świecie.

Źródło: theverge.com