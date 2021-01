Nowa szczepionka od BioNTech – przełom i nadzieja dla milionów ludzi

Niemiecki koncern BioNTech nie próżnuje i ogłoszono właśnie powstanie nowej, przełomowej szczepionki. To ważny krok dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi w Polsce.

Niemiecki koncern BioNTech ma ma duże osiągnięcia na rynku farmaceutycznym. Najgłośniej zrobiło się jednak o nim za sprawą obecnej sytuacji pandemicznej i szczepionki na SARS-CoV-2, którą stworzono we współpracy z amerykańskim przedsiębiorstwem – Pfizer (więcej na temat tej szczepionki znajdziecie tutaj). Obecnie BioNTech również ma niebagatelne powody do dumy, ponieważ ogłoszono właśnie opracowanie przełomowej szczepionki na stwardnienie rozsiane.

Stwardnienie Rozsiane (SM) to straszna choroba, na którą w samej tylko Polsce choruje około pięćdziesiąt tysięcy ludzi. Przypadłość ta nie tylko ma poważne skutki zdrowotne, ale też może doprowadzić do śmierci chorego. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie ma na nią leku, a stosowane obecnie zabiegi mają na celu głównie hamowanie jej rozwoju oraz leczenie objawowe oraz walkę z występującymi podczas SM stanami zapalnymi. Stworzenie skutecznej szczepionki na Stwardnienie Rozsiane jest więc tym większym osiągnięciem, tym bardziej, że choroba nie ma podłoża wirusologicznego.

Choroby autoimmunologiczne są niezwykle groźne

Szczepionka na Stwardnienie Rozsiane została opracowana na podobnej podstawie, co specyfik przeciw koronawirusowi. To znaczy, że przy jej produkcji także wykorzystano technologię opartą o mRNA. Tym razem jednak, specjalnie zakodowana część mRNA nie będzie zwalczać zagrożenia zewnętrznego, a rozpoznane przez naukowców z BioNTech autoantygeny, znajdujące się w ludzkim organizmie. Stwardnienie Rozsiane jest bowiem chorobą autoimmonologiczną, w największym uproszczeniu polegającą na tym, że układ immunologiczny człowieka walczy z nim samym. Natomiast szczepionka od BioNTech pozwoli ludzkiemu organizmowi rozpoznawać szkodliwe działania podejmowane przez jego własny układ odpornościowy i produkować stosowną ochronę przeciwko nim. Co więcej, preparat będzie mógł być stosowany również podczas leczenia już rozwiniętych form choroby.

Puki co, zakończono etap badań specyfiku na myszach i otrzymane w jego trakcie wyniki napawają optymizmem. Biorąc pod uwagę tempo pracy niemieckiego koncernu, prawdopodobnie już wkrótce otrzymamy nowe informacje na te temat.

Specjaliści BioNTech rozpoznali autoantygeny odpowiedzialne za SM

Odkrycie to jest rewolucyjne nie tylko pod względem walki z SM, ale daje także nadzieję na przyszłość milionom innych ludzi na świecie. Istnieje bowiem obecnie wiele, często nie mniej groźnych chorób autoimmunologicznych, takich jak choćby: choroba Hashimoto, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów czy cukrzyca typu I. Wszystkie te przypadłości polegają na tym samym, czyli walce organizmu z samym sobą, a stworzony przez BioNTech specyfik pokazuje, że po rozpoznaniu czynnika szkodliwego można za pomocą wykorzystania kodowania mRNA walczyć z tymi, dotąd nieuleczalnymi schorzeniami.