Nowa wersja Google Authenticator ze sporą ilością zmian

Najnowsza wersja aplikacji Google Authenticator znacząco różni się od starszych wydań. Wszystko przez lata zaniedbań.

Google Authenticator to prosta aplikacja stworzona przez wyszukiwarkowego giganta, która generuje kody niezbędne do weryfikacji dwuskładnikowej.

Źródło: Google

Producent wyszedł z założenia, że skoro coś działa dobrze to nie ma potrzeby tego zmieniać. W myśl tej idei aplikacja Google Authenticator nie była aktualizowana od lat.

Niespodziewanie trzy lata po ostatniej aktualizacji Google Authenticator został ponownie zaktualizowany.

Aplikacja Google Authenticator otrzymała właśnie chyba największą aktualizację od początku swojego istnienia. Poza sporymi zmianami wizualnymi wprowadzono również kilka nowych funkcji.

Pierwsze, co rzuca się w oczy to obecność wyglądu Material Design 2.0. Poza nim Google Authenticator otrzymał w końcu wsparcie dla ciemnego motywu oraz nowe narzędzia do importu/eksportu, które ułatwią pracę użytkownikom mającym więcej, niż jedno konto Google korzystają ce z Atuhenticatora.

Najnowsze wydanie Google Authenticaot pozwala na utworzenie kodu QR celem przeniesienia konta na inne urządzenie. Aby to zrobić należy zeskanować nowo utworzony kod QR na nowym urządzeniu wyposażonym w aparat. To w chwili obecnej najszybszy i najprostszy sposób na przeniesienie konta Google z urządzenia na urządzenie.

Google Authenticator w wersji 5.00 pojawił się w Google Play Store 30 kwietnia 2020 roku. Aplikacja pomimo sporych zmian wizualnych oraz nowych funkcji nadal posiada identyczne wymagania, co wersje z rodziny 4.x.

Program Google Authenticator zainstalujemy na każdym urządzeniu posiadającym dostęp do Google Play z zainstalowanym systemem operacyjnym Android 2.3.3 Gingerbread. Oznacza to, ze Google Authenticator zadziała nawet na 10 letnich smartfonach takich, jak Galaxy S I9000 czy HTC Desire. Niestety w przypadku korzystania z tak starych zabezpieczeń aplikacja Google Authenticator może nie być w 100 procentach bezpieczna.

Źródło: gsmarena.com