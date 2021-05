Nowa wersja Harmony OS usuwa kompatybilność z Androidem!

Nie mamy dobrych wiadomości dla posiadaczy Huawei, którzy zaktualizują swoje smartfony do Harmony OS 2.0. Producent usunął z niego właśnie kod źródłowy pozwalający na uruchamianie aplikacji i usług z Androida. Dlaczego zdecydowano się na taki krok.

Huawei w zeszłym miesiącu ogłosiło oprogramowanie OpenHarmony 1.1.0 LTS. Są to narzędzia, które przenoszą do Harmony OS podsystem AI, zarządzania energią, sterowania sensorami, aktualizacji oprogramowania oraz wiele elementów, które są niezbędne do działania nowoczesnego systemu mobilnego.

Huawei P40

Właśnie ujawniono, że niedługo Huawei zaprezentuje OpenHarmony 2.0. Oprogramowanie składać się będzie z 4,6 miliona linijek kodu źródłowego.

Nowe wydanie pozbędzie się wszystkich zależności z Androidem. Huawei ma zamiar usunąć ze swojego podsystemu elementy zwiększające kompatybilność z Androidem, aby zniechęcić deweloperów do portowania aplikacji napisanych z myślą o Androidzie.

Dzięki temu rozwiązaniu Huawei ma nadzieję, że przyczyni się do szybszego rozwoju aplikacji na własną platformę. Czy stanie się to prawdą? Tego dowiemy się dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem zobacz czy Twój smartfon otrzyma aktualizację, która zastąpi Androida 10 z EMUI systemem operacyjnym Harmony OS 2.0.

Źródło: huaweicentral.com