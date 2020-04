Nowe AirPodsy już wkrótce - premiera w przyszłym miesiącu

Najnowsze plotki z sieci donoszą, że Apple zamierza wprowadzić na rynek kolejną słuchawek AirPods'ów. Pierwotnie słuchawki miały zostać zaprezentowane jeszcze w marcu na Apple Special Event razem z tanim iPhone'm SE, ale gigant z Cupertino musiał zmodyfikować swoje plany w związku z pandemią koronawirusa.

W sieci od kilku miesięcy pojawiają się szczątkowe informacje na temat nowych słuchawek należących do rodziny AirPods. Jon Prosser - prowadzący kanał na YouTube Front Page Tech umieścił właśnie nowy wpis na Twitterze. Informuje w nim, że nowy model słuchawek AirPods, który pierwotnie miał być zaprezentowany w marcu pojawi się na rynku w przyszłym miesiącu. Dodatkowo Prosser zaznacza, że premiera może odbyć się razem z odświeżonym MacBook'iem Pro 2020.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month.