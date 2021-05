Nowe Call of Duty tylko na PS5 i Xbox Series X?

Dzisiejszej nocy Activision Blizzard ogłosiło swoje wyniki finansowe z pierwszego kwartału tego roku oraz podało pierwsze oficjalne informacje dotyczące kolejnej części popularnej serii strzelanek. Potwierdziły się zatem informacje z początku tego roku, że nowa część Call of Duty ma wyjść jeszcze w tym roku.

Za produkcję gry odpowiedzialne będzie Sledgehammer Games, studio, z którym Activision Blizzard współpracowało przy okazji Call of Duty WWII, którego premiera odbyła się w 2017 roku. Nowa odsłona serii, wedle niepotwierdzonych dotąd informacji, ponownie przeniesie nas w okres drugiej wojny światowej.

Producent obalił wcześniejsze plotki i ogłosił, że nowa gra ma zostać stworzona na Playstation 5, Xbox Series X oraz komputery PC. Nie wiemy jednak czy tytułem będą mogli cieszyć się posiadacze starszej generacji konsol. Bobby Kotick, CEO Blizzard ogłosił, że gra jest już w produkcji i wszystko wskazuje na to, że jej premiera będzie miała miejsce jesienią tego roku. Gracze mogą spodziewać się zarówno kampanii jednoosobowej, jak i kooperacyjnego trybu dla wielu graczy. Więcej informacji na temat nowego tytułu będzie pojawiać się w kolejnych miesiącach.

Sledgehammer Games także potwierdziło już te informacje za pośrednictwem swojego Twittera.

We’re so excited to be leading the charge on @CallofDuty this year and can’t wait to share more. https://t.co/pMuaFybT1r