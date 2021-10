Nowe Chromebooki od Acera

Urządzenia przeznaczone są dla różnych grup - od użytkowników domowych i biznesowych po profesjonalistów pracujących w trybie hybrydowym czy uczniów i studentów.

Prezentacja odbyła się podczas konferencji produktowej [email protected]. Dwie pierwsze nowości to Chromebook Spin 514 i Spin Enterprise 514. Oba są wyposażone w 14-calowy wyświetlacz FHD z wąskim obramowaniem, dzięki czemu stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi aż 84%. Na komfort pracy wpływa także funkcja filtrowania światła niebieskiego. Urządzenia te mogą działać w czterech trybach: laptop, tablet, namiot, wyświetlacz. Ich sercem jest procesor Intel® Core™ i7 (do 11. generacji). Zastosowana technologia DTS Audio odpowiada za dźwięk przestrzenny 360°, który wydobywa się z dwóch głośników umieszczonych po bokach klawiatury.

Acer Chromebook 515. Foto: Acer

Dwie kolejne propozycje to Acer Chromebook 515 i Acer Chromebook Enterprise 515. Mamy tu duże wyświetlacze 15,6", a urządzenia zasila Intel Core i7 (do 11. generacji). Za grafikę odpowiada karta Intel Iris X. Pod odbudową znajduje się dysk PCIe NVMe o pojemności 512 GB oraz do 16 GB pamięci RAM. Acer Chromebook Enterprise 515 to rozwiązanie idealne dla firm, gdzie korzysta się z technologii chmurowych, a także dla administratorów IT odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami chmurowymi i ich bezpieczeństwo. Konstrukcja obydwu modeli została zaprojektowana zgodnie z wojskowym standardem MIL-STD 810.

Zobacz również:

Wszystkie cztery urządzenia wyposażono w touchpad pokryty szkłem Corning Gorilla Glass i podświetlane klawiatury. Za łączność sieciową odpowiadają w nich karty Intel Wi-Fi 6 (Gig+).

Acer Chromebook 514. Foto: Acer

Acer Chromebook 514 to smukła i lekką konstrukcja z ośmiordzeniowym procesorem MediaTek Kompanio 828. Jak podaje producent, czas pracy akumulatora na pełnym naładowaniu to aż 15 godzin, zaś akumulator można podładować w trybie szybkiego ładowania do poziomu 50% w zaledwie 30 minut. Urządzenie ma wyświetlacz 14" z wąskimi ramkami, a całość waży 1,3 kg i mierzy sobie zaledwie 16,85 mm grubości. Znajdziemy tu także technologię DTS Audio i touchpad pokryty szkłem Corning Gorilla Glass.

Acer Chromebook Spin 314. Foto: Acer

Acer Chromebook Spin 314 to Chromebook z touchpadem OceanGlass. Jest on wykonany w całości z plastiku pochodzącego z recyklingu. Pod obudową znajduje się najnowszy procesor Intel i karta Wi-Fi 6 z technologią 2x2 MU-MIMO, zaś w obudowie umieszczono port USB 3.2 typu C, dwa porty USB 3.2 typu A, wejście HDMI i gniazdo MicroSD. Wyświetlacz dotykowy ma 14", a jego zaleta to obramowanie 6 mm. Chromebook Spin 314 w Polsce pojawi się w drugim kwartale 2022 roku, będzie go można kupić za 1999 zł.

Wszystkie nowe propozycje działają pod kontrolą Chrome OS. Chromebooki korzystające z aktualizacji Chrome Enterprise Upgrade dają użytkownikom do dyspozycji szereg funkcji, które oferuje system Chrome OS, co z kolei pozwala działom IT skutecznie budować i zabezpieczać środowisko chmurowe. Urządzenia kompatybilne z aplikacjami dostępnymi w sklepie Google Play oraz z innymi aplikacjami sieciowymi.

Źródło: Acer