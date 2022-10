Nowe Edge ma sprawić, że polubisz paski boczne. Co jeszcze oferuje edycja 107?

Microsoft zaprezentował najnowszą edycję swojej przeglądarki zgodnie z harmonogramem. Jest już do pobrania i używania. A czy warto?

W przeglądarkach wszystko wydaje się być już ustalone i wynalezione, toteż producentom ciężko nas zaskoczyć jakimiś nowymi rozwiązaniami. Ale Microsoft próbuje, dlatego zaktualizował przede wszystkim pasek boczny, a zachętę do jego używania widzimy zaraz po uruchomieniu przeglądarki.

Fot.: H Tur/PC World

A jak działa to w praktyce? Gdy aktywujesz pasek boczny, możesz w wąskim okienku korzystać z narzędzi, przeglądać pocztę, oferty sprzedażowe itp. Co ważne - pasek boczny nie zniknie gdy otworzysz inną witrynę. Jest niezależny - stanowiąc jakby drugą instancję Edge, która znajduje się w pierwszej. Nie ukrywam - to praktyczne i pomocne w wielu sytuacjach.

Fot.: H Tur/PC World

Ponadto wprowadzono poprawki do polityk, a także mechanizmów przeglądarki odpowiedzialnych za jej sprawne funkcjonowanie. Nie brak także usprawnień mechanizmów bezpieczeństwa.

Fot.: H Tur/PC World

Podsumowując - aktualizacja do nowej wersji na pewno może pomóc i raczej nie zaszkodzi.

Źródło: Microsoft