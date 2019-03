Nowe Edge z Chromium - wyciek wersji beta

Microsoft ostro pracuje nad implementacją silnika Chromium w Edge. W sieci pojawiła się wersja beta przeglądarki. Czego się z niej dowiadujemy?

Plik z przeglądarką pojawił się na forum PC Beta. Jest ona spakowana w formie archiwum .zip, a po jego rozpakowaniu otrzymujemy plik instalacyjny. Osoby, które zdecydowały na instalację, chwalą przeglądarkę za szybkość i płynność działania, zauważają także, że można na niej instalować rozszerzenia zarówno z Microsoft Store, jak i Google Store. W obu przypadkach działają bezproblemowo.

Źródło: PC Beta

Najobszerniej doświadczenia z "podrasowanym" Edge opisał Tom Warren z portalu The Verge. Donosi, że gdy po raz pierwszy instaluje się nowe Edge, system prosi o zgodę na przeniesienie ulubionych stron, haseł oraz historii przeglądania z poprzedniej wersji Edge lub... Chrome. Ma to miejsce w sytuacji, gdy któraś z nich jest ustawiona jako przeglądarka domyślna. Użytkownik proszony jest również o wybranie, jaki ma być domyślny styl wyświetlania zakładek. Sam interfejs przeglądarki to połączenie cech Chrome i Edge, ale Microsoft stara się nadać mu swój własny rys. W ustawieniach widnieje informacja, że nowe funkcje oraz opcje zostaną dodane w nadchodzących miesiącach.

Źródło: The Verge

Widać też, że Microsoft stara się być na bieżąco - pojawiła się możliwość korzystania z trybu ciemnego, uruchamiana w podobny sposób, co w Chrome. Samo przeglądanie stron internetowych nie sprawia żadnego problemu i zarówno Warren, jak i PC Beta chwalą obecny stan przeglądarki. Jednak patrząc na obecną dominację Chrome na rynku, Edge musiałaby mieć naprawdę niezwykłe funkcje, aby przekonać do siebie większość użytkowników i pozwolić jej na wyprzedzenie Firefoxa, nie mówiąc oczywiście o samym Chrome.

Jak na razie nie został podany termin, kiedy nowa wersja Edge wejdzie do powszechnego użytku. Ale wszystko wskazuje na to, że otrzymamy bardzo dopracowany produkt.