Nowe MacBooki Pro z mniejszą baterią! Dlaczego?

Najnowsza linia MacBook'ów Pro może już wkrótce doczekać się daty premiery. Do chińskiego urzędy zgłoszone zostały dokumenty dotyczące baterii, które najprawdopodobnie znajdą się w notebookach Apple.

Sunwoda Eelectronic, dostawca części do laptopów Apple zgłosił w chińskim urzędzie produkcję najnowszych baterii, których parametry są zbliżone do montowanych w obecnej linii MacBook'ów Pro. Model o numerze A2527 ma oferować pojemność 8693 mAh oraz moc 11.45 V. Dla porównania, w obecnych szesnastocalowych MacBook'ach Pro znajdują się baterie o pojemności 8790 mAh i mocy 11.56 V. Sunwoda Electronic ma być także dostawcą baterii do iPhone'a 13, które zostały zgłoszone do chińskiego urzędu w tym tygodniu.

Jak widać z opublikowanych raportów, pojemność baterii w nowej linii szesnastocalowych MacBook'ów ma być nieco mniejsza niż w obecnie dostępnych modelach. Głównym powodem montażu mniejszej baterii jest zapewne nadchodzący redesign, który znacząco wpłynie na miejsce dostępne wewnątrz obudowy. Nie powinno to jednak wpłynąć na możliwą długość pracy urządzenia, ponieważ przyszłe MacBooki posiadać będą wydajniejszy i energooszczędny procesor Apple Silicon. Oficjalnego ogłoszenia nowej linii MacBooków możemy spodziewać się w trakcie wydarzenia WWDC, które odbędzie się 7 czerwca.

Wygląda także na to, że wiemy jaka bateria znajdzie się także w MacBooku Pro z ekranem o przekątnej 14 cali. Ta ma mieć pojemność 6068 mAh i siłę 13.05 V. Będzie ona więc pojemniejsza od tej dostępnej w aktualnym, 13-calowym modelu. Taka zmiana wydaje się jednak naturalna ze względu na większy rozmiar samego urządzenia i dostępne miejsce na podzespoły.

Zobacz także: MacBook Pro 2021 - 64 GB RAM i 10 rdzeni już w wakacje!