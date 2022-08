Nowe PS5 już jest, do tego mniejsze, lżejsze i... droższe

Sony ponownie zaskakuje i wprowadza na rynek nową wersję konsoli PS5. Co tym razem się zmieniło? Sprawdzamy.

Sony w ostatnich dniach nie próżnuje. Regularnie docierają do nas informacje odnośnie gier, konsol i akcesoriów związanych z PS5. Poznaliśmy datę premiery PS VR2, a do tego nową, wyższą ceną PlayStation 5. Jak donosi serwis "Press Start" to jednak nie koniec niespodzianek, bowiem japoński producent wprowadził właśnie na rynek nową wersję konsoli PlayStation 5. Czym różni się od poprzedników nowy sprzęt?

Co wiemy o nowym PS5?

Do sprzedaży na australijskim rynku trafiła właśnie nowa wersja PS5 oznaczona jako CFI-1200A (PS5 z napędem Blu-ray) i CFI-1200B (PS5 Digital). Oczywiście na żadne rewelacje nie mamy co liczyć, jednak warto odnotować, iż nowy model jest wyraźnie lżejszy od swojego pierwowzoru. Premierowe wydanie PS5 zasłynęło z tego, że jest jedną z największych i najcięższych konsol w historii. Łączna waga urządzenia wynosiła bowiem nieco ponad 4,5 kg. Model CFI-1200A waży natomiast 3,9 kg. Sony udało się zatem po raz kolejny "odchudzić" swój sprzęt. Co ciekawe, wersja z napędem Blu-ray waży obecnie tyle, ile wariant "Digital" w dniu premiery.

Zobacz również:

Jak zmieniały się poszczególne wersje PlayStation 5? Sprawdźmy.

Standardowe PS5 (z napędem Blu-ray)

CFI-1000A (wydanie premierowe) – 4,5kg

CFI-1100A (wersja z 2021 r.) – 4,2kg

CFI-1200A (wersja z 2022 r.) – 3,9kg

PS5 Digital Edition (bez napędu Blu-ray)

CFI-1000B (wydanie premierowe) – 3,9kg

CFI-1100B (wersja z 2021 r.) – 3,6kg

CFI-1200B (wersja z 2022 r.) – 3,4kg

Co dokładnie zmieniło się w konsoli? Tego niestety nie wiemy, ale już przy wersji z 2021 roku sugerowano, że zmiany w układzie chłodzenia i usprawnienie wentylacji PS5 pozwoliły Sony na zmniejszenie jej gabarytów. Nie da się kryć, iż japoński producent jest świadomy, że spore rozmiary urządzenia są dla wielu konsumentów kłopotliwe. Możliwe, też że ostatecznie skłoni to Sony do wydanie wersji PS5 Slim.