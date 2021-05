Nowe PS5 już w 2022 roku? Sony szykuje nową konsolę

Sony nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejną wersją PlayStation 5. Na co możemy liczyć tym razem?

Choć PlayStation 5 jest towarem deficytowym i dostanie nowej konsoli w sklepie graniczy z cudem, to według najnowszych informacji, Sony już pracuje nad nową wersją sprzętu.

Te sensacyjne informacje przesyłają nam dziennikarze serwisu DigiTimes. Ponoć dotarli oni do źródeł bliskich Sony, z których wynika, że japoński producent pracuje już nad nową wersją konsoli PS5, a jej produkcja rozpocznie się już między drugim a trzecim kwartałem 2022 roku. Tym samym oznacza to, że na nowe PS5 będziemy musieli poczekać co najmniej do końca przyszłego roku.

Co się zmieni? Na rewolucję nie mamy co liczyć. Przeprojektowane PlayStation 5 ma być przede wszystkim tańsze w produkcji, w tym celu Sony chce wykorzystać nowe procesory AMD wykonane w 6 nm procesie litograficznym zamiast obecnie stosowanym 5 nm.

Powyższe rewelacje potwierdza również analityk branżowy Kantan Games, dr Serkan Toto, który stwierdził, że DigiTimes musiało otrzymać wiadomości od informatorów z łańcucha dostaw. Co ciekawe, dzisiejsze informacje są również zbieżne z tym co podczas ostatniego raportu finansowego powiedział Hiroki Totoki - CEO Sony. Zdradził on wówczas, że jego firma rozważa rozważa możliwość zmiany projektu konsoli, aby zwiększyć produkcję.

Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim większą liczbę konsol na rynku i łatwiejszy do nich dostęp. Sony z kolei wreszcie będzie mogło liczyć zyski z każdego sprzedanego egzemplarza sprzętu, bowiem póki co (podobnie jak Microsoft w przypadku Xbox Series X) Japończycy dokładają do każdej konsoli.

Zobacz również: PS5 Slim - data premiery, cena, specyfikacja