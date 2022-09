Nowe PS5 w produkcji, premiera już w 2024 roku. Czy to PS5 Slim? Nie uwierzysz co szykuje Sony

Sony szykuje nową wersję konsoli PS5, która ma zadebiutować już w 2024 roku. Nowy model zastąpi dotychczasowe i domyślnie będzie pozbawiony napędu Blu-ray.

Spis treści

Choć dla niektórych może być to zaskoczeniem, to obecnie, w niektórych sklepach mamy, już trzecią wersję PlayStation 5. Choć konsola ma niespełna dwa lata, to Sony zdążyło już kilkukrotnie poprawić swój sprzęt. Zarówno w 2021, jak i w bieżącym roku nowe modele skupiały się na kosmetycznych zmianach. Twórcom sprzętu chodziło głównie o to, aby nieco go odchudzić, zmniejszyć i ograniczyć koszty jego produkcji. Sprawiło to, że najnowsze iteracje PS5 są znacznie lżejsze od wydania premierowego.

Wszystkie modele PS5 (z napędem Blu-ray)

CFI-1000A (wydanie premierowe) – waga: 4,5kg

CFI-1100A (wersja z 2021 r.) – 4,2kg

CFI-1200A (wersja z 2022 r.) – 3,9kg

PS5 Digital Edition (bez napędu Blu-ray)

CFI-1000B (wydanie premierowe) – waga: 3,9kg

CFI-1100B (wersja z 2021 r.) – 3,6kg

CFI-1200B (wersja z 2022 r.) – 3,4kg

Nie powinna być zatem dla nas dużym zaskoczeniem wiadomość, iż Sony pracuje nad kolejnymi usprawnieniami. Jak jednak donosi zaufany i doświadczony dziennikarz branżowy (a przy tym leakster) – Tom Henderson, tym razem japoński producent planuje małą rewolucję.

Zobacz również:

Nowy model PS5 w 2024 roku. Czy to już PS5 Slim?

PS5 (fot. Sony)

Według informacji, do których dotarł Henderson Sony pracuje obecnie nad nowym modelem konsoli PS5 z odłączanym napędem optycznym Blu-ray. W założeniu ma być to pewnego rodzaju hybryda łącząca zalety dotychczasowych wariantów: Digital Edition i standardowego (z wbudowanym napędem Blu-ray). Sony planuje bowiem sprzedawać nowy model domyślnie bez napędu (czyli tak jak obecnie Digital), jednak pojawią się również specjalne zestawy zawierające odłączany napęd optyczny. Oczywiście będzie można go kupić również oddzielnie.

Pod względem wydajności i designu nie należy spodziewać się istotnych zmian, jednak jak informuje Henderson – nowy model PS5 będzie nieco lżejszy i mniejszy od dostępnego obecnie na rynku wariantu Digital Edition. Według dziennikarza do premiery nowego urządzenia ma dojść już we wrześniu 2024 roku. Co ciekawe, powyższe informacje zbiegają się z tym, co do tej pory wiemy na temat PS5 Slim.

PS5 (fot. Sony)

Nowe PS5 zastąpi dotychczasowe modele. Sony nie pozostawi nam wyboru

Najciekawsze zostawiliśmy jednak na koniec. W przyszłości, nowy model będzie jedynym dostępnym na rynku. Sony chce, aby zastąpił on zarówno wersję standardową, jak i Digital Edition, oznacza to, że ich produkcja zostanie najprawdopodobniej wstrzymana jeszcze przed premierą nowego urządzenia, tak aby zwolnić dla niego zasoby. Konsola domyślnie pozbawiona napędu optycznego z pewnością wywoła niemało kontrowersji. Sony wydaje się być jednak pewne swego, szczególnie, że w obecnej „upiekło im się” już naprawdę wiele.

Zobacz również: