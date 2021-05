Nowe Pokemony już niebawem. Znamy datę premiery

The Pokemon Company ogłosiło daty premier trzech gier, które zmierzają na Nintendo Switch.

W lutym, podczas 25 rocznicy powstania The Pokemon Company, zostały oficjalnie zapowiedziane trzy gry, które trafią na konsolę Nintendo Switch. Teraz ogłoszono daty premier poszczególnych tytułów. Pokémon Brilliant Diamond i Pokémon Shining Pearl zostaną wydane 19 listopada 2021 roku, natomiast osadzony w otwartym świecie Pokémon Legends Arceus dwa miesiące później, 28 stycznia 2022 roku.

Dwie pierwsze produkcje to remake gier, które początkowo pojawiły się na Nintendo DS w 2006 roku. Dyrektor operacyjny Pokémon Company Takato Utsunomiya powiedział:

Są to wierne przeróbki Pokémon Diamond i Pokémon Pearl, które zostały wydane na Nintendo DS w Japonii 15 lat temu.

Nad tytułami pracuje studio ILCA, które ma na swoim koncie także Pokémon Home. Odpowiedzialni za projekt są Yuichi Ueda z ILCA oraz Junichi Masuda z Game Freak, który odpowiada za oryginalne wersje z Nintendo DS.

Pokémon Legends Arceus to gra RPG w otwartym świecie. Na pierwszy rzut oka bardzo przypomina stylistycznie The Legend of Zelda: Breath of the Wild. W grze przeniesiemy się do odległej przeszłości, do krainy Sinnoh, po to, aby poznać tajemnice wyspy i stworzyć pierwszy Pokedex w tym regionie.