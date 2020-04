Nowe ProBooki z procesorami AMD Ryzen 4000 od HP

Już wkrótce premiera dwóch nowych laptopów HP ProBook – 445 G7 oraz 455 G7. To pierwsze notebooki biznesowe HP z procesorami AMD Ryzen 4000. Zobaczcie, jak się prezentują.

Spis treści

Małe i średnie firmy oraz specjaliści pracujący zdalnie potrzebują urządzeń, które zapewnią im sprawne i efektowne działanie w dowolnym miejscu. Z myślą o tych osobach powstały nowe ProBooki - pierwsze biznesowe urządzenia HP wyposażone w najnowsze procesory z serii AMD Ryzen 4000. Laptopy HP ProBook 445 G7 i HP ProBook 455 G7, z systemem Windows 10, posiadają wiodące funkcje producenta i rozwiązania bezpieczeństwa HP, takie jak HP Sure Start, HP Sure Sense, HP Privacy Camera i opcjonalne HP Sure View Gen 3.

HP ProBook 445 G7

HP ProBook 455 G7

Charakterystyka ProBooków

Procesory (cztero-, sześcio- lub ośmiordzeniowe) z serii AMD Ryzen 4000 zapewniają optymalną wydajność, a dzięki wielowarstwowym zabezpieczeniom oraz gwarancji niezawodności ułatwiają wykonanie nawet najcięższych zadań. Przyczynia się do tego również długi czas pracy baterii, a także rozwiązanie HP Fast Charge, które umożliwia szybkie ładowanie komputera, nawet do 50% baterii w 30 minut.

Nowe laptopy HP ProBook 445 G7 i HP ProBook 455 G7 posiadają wielopoziomowy system zabezpieczeń chroniący system operacyjny oraz BIOS, w tym:

HP Sure Start , który automatycznie odzyskuje zaatakowane oprogramowanie i naprawia uszkodzenia bez interwencji informatyków czy użytkownika,

, który automatycznie odzyskuje zaatakowane oprogramowanie i naprawia uszkodzenia bez interwencji informatyków czy użytkownika, HP Sure Sense , który wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozpoznawania i poddawania kwarantannie nieznanych wcześniej rodzajów ataków, pomagając zapobiegać zagrożeniom jeszcze przed ich wystąpieniem,

, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozpoznawania i poddawania kwarantannie nieznanych wcześniej rodzajów ataków, pomagając zapobiegać zagrożeniom jeszcze przed ich wystąpieniem, HP Privacy Camera - posiada fizyczną zaślepkę, która blokuje obiektyw kamery, dbając o prywatność użytkownika,

- posiada fizyczną zaślepkę, która blokuje obiektyw kamery, dbając o prywatność użytkownika, Opcjonalny HP Sure View Gen 3 - natychmiast blokuje próby podglądu naszego ekranu, redukując światło widzialne podczas oglądania ekranu z boku, czyniąc go na pozór ciemnym i nieczytelnym.

Laptopy, stworzone z myślą o pracownikach biznesowych, posiadają wiele nowoczesnych trybów pracy. Płaska konstrukcja zawiasu umożliwia otwarcie ekranu do 180 stopni. Aluminiowa obudowa, zabezpiecza wyświetlacz i klawiaturę, która została wydrukowana z pomocą technologii 3D. Dzięki uniwersalnej i kompaktowej stacji dokującej HP USB-C Dock G5, urządzenia mogą pracować w trybie komputerów stacjonarnych.

ProBooki HP posiadają opcję Extended Range Wireless LAN, która zwiększa zasięg i poprawia łączność podczas korzystania z Wi-Fi, umożliwiając użytkownikom pracę na większą odległość od punktu transmisji oraz szybką przepustowość danych na krótszych odległościach. Dzięki opcjonalnej technologii Wi-Fi 6 można uzyskać szybkie i niezawodne połączenie nawet w miejscach z dużym zagęszczeniem sieci bezprzewodowych.

Cena i dostępność

HP ProBook 455 G7 będzie dostępny od czerwca 2020 w cenie od 3499 zł brutto

HP ProBook 445 G7 będzie dostępny od czerwca 2020 w cenie od 3499 zł brutto

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

Podczas pracy warto zadbać o odpowiedni program antywirusowy. Przedstawiamy ranking wraz z aktualnymi cenami.